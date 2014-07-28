Додано: Вів 29 січ, 2019 21:41

чик написав: Vitl написав: Оно так всегда, во многом.Когда пройдём 27(может быть)вспомним и 27,60 Оно так всегда, во многом.Когда пройдём 27(может быть)вспомним и 27,60

ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде

Тут каждый должен сам определиться по своим обстоятельствам.Просчёт говорит, что 27,60 - это потеря примерно от 1% до 1го месяца на депо.Адекватный слив был скажем па 28, ну па 27,90 ещё, если не считать выше(когда все ждали ещё выше).Идём дальше...Если на 3 мес то не выгодно, если на 6 то вполне можно.Но тут угадайка.Вон Продиджи считает, что после выборов през будет скачёк.Я повторюсь, что так не считаю и думаю до августа 28 взад не переткнём.Это в случае, если не появятся новые вводные, только старые - сезонность, выборы уже учтены, ещё не разразившийся кризис, спокойный фронт.Плюс ты прав, что если нет дохода в гривне, то нужно склоняться к его достижению путём определённого риска.Но риск умеренный. т е сумма не большая.Хотя с пайки счас выходит ок 2300-2400 грн.Но всё ж лишнюю сотку на хлеб не сдавать.Т е по факту подитожу - от 28 ушли не так и далеко.Вероятность дальнейшего снижения пока выше чем подъёма.Вот и решать