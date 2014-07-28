ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:43
ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде
а шо делать?
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:49
от краха гривны обязательства банка в валюте никуда не денутся...могут попросить переоформить еще на год(этот вариант тоже подходит)
и госбанкам первым дадут рефинансирование или докапитализируют как Приват
после 2021года бремя долгов станет чуть меньшим и жизнь станет медом
п.с. не стоит нести в банки все средства, как бы ни было желание шото заработать ...оставьте хотя бы половину в не БС
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 20:54
слиться по 28? возможно через 2-3 недели может быть
и что с гривной делать? в феврале даже на 3 месяца уже поздно
почему? потому как 28 +%=29
не уверен, что курс 29 после 2 тура трудно достижимая цифра
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:13
Да нет! Там был именно панический подскок. После того, как НБУ снял тормоза, курс пошёл на взлёт, и это продолжалось 2 недели, а потом за наделю резко обвалилось. Фундамент так не работает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:16
а шо делать?
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19
С ВТБ было легко, т.к. это один банк.
При шухере ситуация другая - проблемы у многих (всех?) банков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:28
Соглашусь, что к пику привела конечно паника.Но я имел ввиду. что начало бурного роста оределил фундамент в виде падения звр.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32
Многое будет зависеть от текущей сит.А она как правило при ВА неблагоприятная.Я в шоке пребывал не раз. когда приходишь в кассу, денег нет.Спрашиваешь, а как же закон.А никак.Или ввели ва, потом продлили, потом ещё продлили, потом списки не готовы и т д.Гарантировать, что всё всем без задоринки выдадут никто не может.Если пойдёт банкопад, то все проблемы повторятся а то и усугубятся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:41
Тут каждый должен сам определиться по своим обстоятельствам.Просчёт говорит, что 27,60 - это потеря примерно от 1% до 1го месяца на депо.Адекватный слив был скажем па 28, ну па 27,90 ещё, если не считать выше(когда все ждали ещё выше).Идём дальше...Если на 3 мес то не выгодно, если на 6 то вполне можно.Но тут угадайка.Вон Продиджи считает, что после выборов през будет скачёк.Я повторюсь, что так не считаю и думаю до августа 28 взад не переткнём.Это в случае, если не появятся новые вводные, только старые - сезонность, выборы уже учтены, ещё не разразившийся кризис, спокойный фронт.Плюс ты прав, что если нет дохода в гривне, то нужно склоняться к его достижению путём определённого риска.Но риск умеренный. т е сумма не большая.Хотя с пайки счас выходит ок 2300-2400 грн.Но всё ж лишнюю сотку на хлеб не сдавать.
Т е по факту подитожу - от 28 ушли не так и далеко.Вероятность дальнейшего снижения пока выше чем подъёма.Вот и решать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:44
1. О СП-2 я бы не был так оптимистичен. Похоже его всё же построят и наши доходы от транзита, как минимум, упадут.
Буду рад ошибиться.
2. О долгах. В этом году, согласен, не критично благодаря исключительно договорённости с МВФ. Поэтому их требования будут выполнять при любом исходе выборов. Точно так же пройдём и следующий год. Независимо от результатов выборов единственный вариант - договариваться с МВФ.
2. Почти всё остальное - детенизация, рост собственной добычи газа, революция в энергии, полимеры - это всё же вопрос даже не месяцев, а лет. Так что подвязывать эти вопросы к нашим ближайшим перспективам на 2019-20 я бы не стал.
3. Не считаю выборы решающим фактором для курса. У нас такого ни разу не было (не говорю о кратковременных скачкАх), и не думаю, что этот год будет отличаться.
4. Вероятность росс. агрессии расцениваю как крайне низкую.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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