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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1318131913201321>
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:43

  Vitl написав:Оно так всегда, во многом.Когда пройдём 27(может быть)вспомним и 27,60 :)

ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде :roll:
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:49

  vitaliian написав:
  prodigy написав:совет на 2019/20 ограничится госсами (лучше на 2-3 паспорта кинуть туда). чем конкорд/аккорд/белочка-
госы будут первые невозвращенцы по валюте в случае шухера и дефицита валюты в стране. Государству есть куда валюту деть и без вкладчиков. Гривной по курсу, иногда далёкого от рыночного.


от краха гривны обязательства банка в валюте никуда не денутся...могут попросить переоформить еще на год(этот вариант тоже подходит)
и госбанкам первым дадут рефинансирование или докапитализируют как Приват

после 2021года бремя долгов станет чуть меньшим и жизнь станет медом :mrgreen:

п.с. не стоит нести в банки все средства, как бы ни было желание шото заработать ...оставьте хотя бы половину в не БС
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:54

  чик написав:
  Vitl написав:Оно так всегда, во многом.Когда пройдём 27(может быть)вспомним и 27,60 :)

ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде :roll:


слиться по 28? возможно через 2-3 недели может быть :roll:
и что с гривной делать? в феврале даже на 3 месяца уже поздно
почему? потому как 28 +%=29
не уверен, что курс 29 после 2 тура трудно достижимая цифра
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:13

  Vitl написав:.....
Хм, панический...всё можно по разному представить.А я вот скажу. что не панический. а фундаментальный, основанный на сильном снижении звр...и буду тоже прав.Аляк обвалист в чистом виде, его слабая сторона - безальтернативность.Он жаждет, чтобы свершилось то. что он предсказал, а оно блин ну никак не хочет :D

Да нет! Там был именно панический подскок. После того, как НБУ снял тормоза, курс пошёл на взлёт, и это продолжалось 2 недели, а потом за наделю резко обвалилось. Фундамент так не работает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:16

  prodigy написав:слиться по 28?

сдать на пару-тройку месяцев, у мну дохода в гривне нема...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:19

  vitaliian написав:
  Vitl написав:На самом деле вспоминаю ФиК как кошмарный сон
сейчас проще я с втб встрял, за 3 недели начали выплаты, вдобавок сам выбираешь банк где получаешь. В этом плане покращення без иронии.

С ВТБ было легко, т.к. это один банк.
При шухере ситуация другая - проблемы у многих (всех?) банков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:28

  ЛАД написав:
  Vitl написав:.....
Хм, панический...всё можно по разному представить.А я вот скажу. что не панический. а фундаментальный, основанный на сильном снижении звр...и буду тоже прав.Аляк обвалист в чистом виде, его слабая сторона - безальтернативность.Он жаждет, чтобы свершилось то. что он предсказал, а оно блин ну никак не хочет :D

Да нет! Там был именно панический подскок. После того, как НБУ снял тормоза, курс пошёл на взлёт, и это продолжалось 2 недели, а потом за наделю резко обвалилось. Фундамент так не работает.


Соглашусь, что к пику привела конечно паника.Но я имел ввиду. что начало бурного роста оределил фундамент в виде падения звр.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:32

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  Vitl написав:На самом деле вспоминаю ФиК как кошмарный сон
сейчас проще я с втб встрял, за 3 недели начали выплаты, вдобавок сам выбираешь банк где получаешь. В этом плане покращення без иронии.

С ВТБ было легко, т.к. это один банк.
При шухере ситуация другая - проблемы у многих (всех?) банков.


Многое будет зависеть от текущей сит.А она как правило при ВА неблагоприятная.Я в шоке пребывал не раз. когда приходишь в кассу, денег нет.Спрашиваешь, а как же закон.А никак.Или ввели ва, потом продлили, потом ещё продлили, потом списки не готовы и т д.Гарантировать, что всё всем без задоринки выдадут никто не может.Если пойдёт банкопад, то все проблемы повторятся а то и усугубятся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:41

  чик написав:
  Vitl написав:Оно так всегда, во многом.Когда пройдём 27(может быть)вспомним и 27,60 :)

ты бы рискнул сча слиться? я ещё надеюсь, моге задёрг какой буде :roll:

Тут каждый должен сам определиться по своим обстоятельствам.Просчёт говорит, что 27,60 - это потеря примерно от 1% до 1го месяца на депо.Адекватный слив был скажем па 28, ну па 27,90 ещё, если не считать выше(когда все ждали ещё выше).Идём дальше...Если на 3 мес то не выгодно, если на 6 то вполне можно.Но тут угадайка.Вон Продиджи считает, что после выборов през будет скачёк.Я повторюсь, что так не считаю и думаю до августа 28 взад не переткнём.Это в случае, если не появятся новые вводные, только старые - сезонность, выборы уже учтены, ещё не разразившийся кризис, спокойный фронт.Плюс ты прав, что если нет дохода в гривне, то нужно склоняться к его достижению путём определённого риска.Но риск умеренный. т е сумма не большая.Хотя с пайки счас выходит ок 2300-2400 грн.Но всё ж лишнюю сотку на хлеб не сдавать.
Т е по факту подитожу - от 28 ушли не так и далеко.Вероятность дальнейшего снижения пока выше чем подъёма.Вот и решать :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:44

  orest написав:.......
Північний потік під великим питанням (торкався недавно), світова криза також не доконаний факт, швидше всього ще не скоро (також детально викладав свою думку кілька разів), виплати по боргах в цьому році не критичні, наступний рік також можна проскочити (залежить хто виграє вибори і яку політику вибере: можна реструктуризувати, або вивід економіки з тіні і питання боргів і пенсійного вирішені). Торговий баланс кардинально покращується шляхом збільшення видобутку власного газу і ліквідацією офшорних прокладок, через які імпортується левова частка газу зараз. Трудова міграція уже скоро може бути закінчена. Тут також потрібно комусь працювати і наші алігатори змушені підняти зп. "Криптовалютна бульбашка" - взагалі шедевр, враховуючи теперішню ціну біткойна. В аналізі ціни нафти ні слова про геополітичний фактор формування ціни, про революцію в накопиченні і зберіганні енергії, про ріст ролі полімерів...
Основний чинник вартості валюти в цьому році (а можливо і в наступному) у нас - вибори, а про них ні слова, до речі, якщо вже говорити про можливу агресію росії, то знову ж у світлі результатів виборів і людського ресурсу вони тут не отримають (це уже не фактор)...
Якось так.
.....

1. О СП-2 я бы не был так оптимистичен. Похоже его всё же построят и наши доходы от транзита, как минимум, упадут.
Буду рад ошибиться.
2. О долгах. В этом году, согласен, не критично благодаря исключительно договорённости с МВФ. Поэтому их требования будут выполнять при любом исходе выборов. Точно так же пройдём и следующий год. Независимо от результатов выборов единственный вариант - договариваться с МВФ.
2. Почти всё остальное - детенизация, рост собственной добычи газа, революция в энергии, полимеры - это всё же вопрос даже не месяцев, а лет. Так что подвязывать эти вопросы к нашим ближайшим перспективам на 2019-20 я бы не стал.
3. Не считаю выборы решающим фактором для курса. У нас такого ни разу не было (не говорю о кратковременных скачкАх), и не думаю, что этот год будет отличаться.
4. Вероятность росс. агрессии расцениваю как крайне низкую.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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