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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1318131913201321
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:47

чик
Вот выбери график за 12 мес с янв 2018 и глянь.Конечно нет гарантии повторения, но будет грустно провалиться вниз с любимыми долларами.
http://katani.dp.ua/stat.php
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56

  Vitl написав:
  ЛАД написав:
  Vitl написав:.....
Хм, панический...всё можно по разному представить.А я вот скажу. что не панический. а фундаментальный, основанный на сильном снижении звр...и буду тоже прав.Аляк обвалист в чистом виде, его слабая сторона - безальтернативность.Он жаждет, чтобы свершилось то. что он предсказал, а оно блин ну никак не хочет :D

Да нет! Там был именно панический подскок. После того, как НБУ снял тормоза, курс пошёл на взлёт, и это продолжалось 2 недели, а потом за наделю резко обвалилось. Фундамент так не работает.


Соглашусь, что к пику привела конечно паника.Но я имел ввиду. что начало бурного роста оределил фундамент в виде падения звр.

Согласен, это бесспорно. Были и др. фундамент. факторы (хотя этот основной).
Я об этом и написал - Аляк прогнозировал именно по фундаменту, поэтому предвидеть подскок до 40 не мог в принципе.

С Вашей оценкой текущей ситуации согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 1318131913201321
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