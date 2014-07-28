Вот выбери график за 12 мес с янв 2018 и глянь.Конечно нет гарантии повторения, но будет грустно провалиться вниз с любимыми долларами.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:47
чик
Вот выбери график за 12 мес с янв 2018 и глянь.Конечно нет гарантии повторения, но будет грустно провалиться вниз с любимыми долларами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56
Согласен, это бесспорно. Были и др. фундамент. факторы (хотя этот основной).
Я об этом и написал - Аляк прогнозировал именно по фундаменту, поэтому предвидеть подскок до 40 не мог в принципе.
С Вашей оценкой текущей ситуации согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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