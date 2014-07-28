Вот выбери график за 12 мес с янв 2018 и глянь.Конечно нет гарантии повторения, но будет грустно провалиться вниз с любимыми долларами.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:47
чик
Вот выбери график за 12 мес с янв 2018 и глянь.Конечно нет гарантии повторения, но будет грустно провалиться вниз с любимыми долларами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56
Согласен, это бесспорно. Были и др. фундамент. факторы (хотя этот основной).
Я об этом и написал - Аляк прогнозировал именно по фундаменту, поэтому предвидеть подскок до 40 не мог в принципе.
С Вашей оценкой текущей ситуации согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:21
на пачке (280к гривен)влет больше 500 долл маловероятен, а влет 200 не проблема
но 2400грн мало для штанов (т.е надо скинуть 6-7 пачек)?
чтобы на половину минимизировать риск: половину гривны с депо, а если еще нужна гривна-лучше сдать лишнюю сотку/две/три/пять(кому сколько надо)
чем держать сейчас 1,5-2млн в гривне на депозитах
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:41
До середины 1875 года у всех российских акционерных банков дела шли хорошо. Вклады в старые банки казенные принудительно обменяли на 4% государственную ренту, и население валом повалило в коммерческие банки, предлагавшие 5–6% по депозитам. Народ, ранее имевший ограниченный доступ к банковским услугам, вдруг поверил в частные банки — с 1870 по 1875 объем вкладов рос на 30–40% в год. И этот положительный финансовый поток позволял раскрадывать Московский ссудный банк — большая часть вкладов перемещалась в карман Струсберга. Однако, поскольку кое–что оставалось и после этого, банк показывал прибыль и платил дивиденды.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:52
Вот то, что ты в конце написал и есть суть.Я писал о порциях не пачках, а пайках - это 200кгрн(под фонд).На мой взгляд ими оперировать удобней.И конечно не призываю иметь на депо хоть пачек хоть паек на 1,5 -2 млн, особенно если их у многих просто нету Но пайку занести даёт то, о чём я написал - это даёт вместо сдачи сотки па 27 в перспективе, получить её в виде процентов.Чтобы полностью жить как рантье нужно занести действительно несколько паек(или пачек), а тогда получается что их иметь нужно ещё в 2-3 раза больше. чтобы не рисковать всей суммой.Но это уже из виртуальной области...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:54
Зараз реальна облікова ставка НБУ становить 8,2% на рік (номінальна – 18%), а приріст реального ВВП лише близько 3% на рік.
Банки України зважаючи на недостатню кредитоспроможність позичальників реального сектора України (при такій реальній ставці – це природньо) стикаються з об’єктивними труднощами знаходження надійних клієнтів, здатних
надати такий високий рівень дохідності залученого капіталу.
Єдиним надійним постачальником доходів за ставкою 17-20% є державний бюджет. За 2016-2018 рр. банки України отримали купонного доходу за ОВДП у розмірі – близько 90 млрд грн.!
І цей дохід – не оподатковується!
Для порівняння – фінансування оборони з загального фонду державного бюджету у 2018 році становило 75 млрд. грн.
Якби отриманий банками дохід спрямовувався на суспільні цілі – акумулювався в фондах соціального добробуту (тощо) – питань не було б.
Однак, оскільки отримані прибутки носять виключно комерційний характер і переважно слугують інтересам банківського капіталу виникає слушне питання до держави щодо справедливого перерозподілу суспільних благ - одна з ключових функцій державних фінансів по Масгрейву)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:02
prodigy
Однак, оскільки отримані прибутки носять виключно комерційний характер і переважно слугують інтересам банківського капіталу виникає слушне питання до держави щодо справедливого перерозподілу суспільних благ - одна з ключових функцій державних фінансів по Масгрейву)
Это очередное(следующее) преступление против народа Украины.Сюда же - заробитчанство в той форме и объёме.Медреформа.И т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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