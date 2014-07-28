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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1319132013211322
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55

vitaliian

Вот Продиджи цитировал - За 2016-2018 рр. банки України отримали купонного доходу за ОВДП у розмірі – близько 90 млрд грн.!
Красть и наваривать можно всегда, нужно просто иметь доступ.Почему и стемятся к власти, чтобы лоббировать свои доходы через подставных или родственников.Нужно ж понимать. что на должность просто. чтоб на него плевалию проклинали. матюкали, как это сейчас . никто не пойдёт.Значит есть важиль перевешивающий это всё - он как всегда один- деньги(большие).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04

  Vitl написав:Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет :D
Пумб не грёб у них всегда покупка минус 20коп от рынка стояло, как у Привата. Пумб из тех кому ваша валюта не нужна вообще. Такие могут и 28 на продажу выставить, в радиусе найдётся 10-20 мест где можно купить на 20-30коп. дешевле. Не надо оно им отсюда и курсы от балды.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:26

  Vitl написав:Курс падает...плавно но верно.

Достроково вітаю Вас з 1 місцем за підсумками 2 етапу. :mrgreen:
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