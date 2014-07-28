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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55
vitaliian
Вот Продиджи цитировал - За 2016-2018 рр. банки України отримали купонного доходу за ОВДП у розмірі – близько 90 млрд грн.!
Красть и наваривать можно всегда, нужно просто иметь доступ.Почему и стемятся к власти, чтобы лоббировать свои доходы через подставных или родственников.Нужно ж понимать. что на должность просто. чтоб на него плевалию проклинали. матюкали, как это сейчас . никто не пойдёт.Значит есть важиль перевешивающий это всё - он как всегда один- деньги(большие).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04
Vitl написав:
Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет
Пумб не грёб у них всегда покупка минус 20коп от рынка стояло, как у Привата. Пумб из тех кому ваша валюта не нужна вообще
. Такие могут и 28 на продажу выставить, в радиусе найдётся 10-20 мест где можно купить на 20-30коп. дешевле. Не надо оно им отсюда и курсы от балды.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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