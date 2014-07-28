Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55

vitaliian



Вот Продиджи цитировал - За 2016-2018 рр. банки України отримали купонного доходу за ОВДП у розмірі – близько 90 млрд грн.!

Красть и наваривать можно всегда, нужно просто иметь доступ.Почему и стемятся к власти, чтобы лоббировать свои доходы через подставных или родственников.Нужно ж понимать. что на должность просто. чтоб на него плевалию проклинали. матюкали, как это сейчас . никто не пойдёт.Значит есть важиль перевешивающий это всё - он как всегда один- деньги(большие).

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.