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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55
vitaliian
Вот Продиджи цитировал - За 2016-2018 рр. банки України отримали купонного доходу за ОВДП у розмірі – близько 90 млрд грн.!
Красть и наваривать можно всегда, нужно просто иметь доступ.Почему и стемятся к власти, чтобы лоббировать свои доходы через подставных или родственников.Нужно ж понимать. что на должность просто. чтоб на него плевалию проклинали. матюкали, как это сейчас . никто не пойдёт.Значит есть важиль перевешивающий это всё - он как всегда один- деньги(большие).
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:04
Vitl написав:
Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет
Пумб не грёб у них всегда покупка минус 20коп от рынка стояло, как у Привата. Пумб из тех кому ваша валюта не нужна вообще
. Такие могут и 28 на продажу выставить, в радиусе найдётся 10-20 мест где можно купить на 20-30коп. дешевле. Не надо оно им отсюда и курсы от балды.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:26
Vitl написав:
Курс падает...плавно но верно.
Достроково вітаю Вас з 1 місцем за підсумками 2 етапу.
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tea
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:46
tea написав: Vitl написав:
Курс падает...плавно но верно.
Достроково вітаю Вас з 1 місцем за підсумками 2 етапу.
Ни в коем случае...завтра всё изменится...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:48
vitaliian написав: Vitl написав:
Банки, активно отгребавшие валюту в последнее время. очевидно в попандосе, продажу выставили неадекватную от 27,8 до 28.Пумб например. грёб и теперь па 28 хочет
Пумб не грёб у них всегда покупка минус 20коп от рынка стояло, как у Привата. Пумб из тех кому ваша валюта не нужна вообще
. Такие могут и 28 на продажу выставить, в радиусе найдётся 10-20 мест где можно купить на 20-30коп. дешевле. Не надо оно им отсюда и курсы от балды.
Неправда.Сам бегал не так давно(пару мес взад)искал где дороже слить - Юнекс(но всю сумму не взяли) и Пумб был следующий, дешевле но дороже других.Это был ноябрь и курс выше 28...Сейчас. да неадекватные курсы, а причину я указал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:58
Vitl
Некоторые кандидаты много болтают, но реально ни на что не решатся, разве что на мелкие и глупые провокации.
Инвестиции и так на нуле.
Значительного уменьшения ЗВР не ожидаю - будут занимать на полную катушку и этим компенсируют возврат долгов. В этом году такое, думаю, пройдет.
Основные. риски этого года, на мой взгляд: урожай ниже прошлогоднего (соответственно, ниже вал. поступления от с/х), падение мировых цен на металл, рост цен на энергоресурсы (это вряд ли). Ну и постоянный наш риск, связанный с растущим отрицательным торгбалансом (сколько хватит сил и желания его терпеть).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:00
Vitl написав: tea написав: Vitl написав:
Курс падает...плавно но верно.
Достроково вітаю Вас з 1 місцем за підсумками 2 етапу.
Ни в коем случае...завтра всё изменится...
На готівці до 15.00 нічого не зміниться,Ви залишитесь на 1 місці.
Якщо Ви про оголошення ставки,то воно буде після 14.00.
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tea
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