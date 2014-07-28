uaprofi написав:немного вырываю с контекста, но реально очень ярко и сильно человек написал:
ещё раз подчеркну шо вырвано из контекста - просто сама мысль как по мне очень чётко описывает всё происхлдящее
это всё для тех кто не верит в 29.49 в ближайшей перспективе )
если шо:
29,49 это мой прогноз на следующий раз
сомилисрак и зёбра самые отпетые переобувальщики.При этом имеют определённый толк, но точка сидения уж очень сильно их давит.Какие 3 ярда. когда собственных уже под 10.Вот процесс возврата долгов этого года пойдёт и будут таять звр, но при этом ухудшаться будет только климат, я писал уже.А после климата игроки рынка начнут прятаться в убежища, но как Андрей написал - не сразу.