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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1320132113221323
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:48

  uaprofi написав:немного вырываю с контекста, но реально очень ярко и сильно человек написал:

  somilitark написав:конечно НБУ имеет эти 3 ярда валюты,только он не продаст их банкам никада,ибо долги для МВФ,и под присмотром прочих кредиторов,это первоочередная задача)))


ещё раз подчеркну шо вырвано из контекста - просто сама мысль как по мне очень чётко описывает всё происхлдящее

это всё для тех кто не верит в 29.49 в ближайшей перспективе )

если шо:
29,49 это мой прогноз на следующий раз


сомилисрак и зёбра самые отпетые переобувальщики.При этом имеют определённый толк, но точка сидения уж очень сильно их давит.Какие 3 ярда. когда собственных уже под 10.Вот процесс возврата долгов этого года пойдёт и будут таять звр, но при этом ухудшаться будет только климат, я писал уже.А после климата игроки рынка начнут прятаться в убежища, но как Андрей написал - не сразу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:50

tea
На готівці до 15.00 нічого не зміниться
Якщо Ви про оголошення ставки,то воно буде після 14.00.

Ставка вниз, курс вверх, за час успеет вырасти :D
Репатрианты завтра подбросят курс.В сумме может произойти тот самый долгожданный скачёк обратно к 28+.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1320132113221323
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