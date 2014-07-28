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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 30 січ, 2019 18:50
tea
На готівці до 15.00 нічого не зміниться
Якщо Ви про оголошення ставки,то воно буде після 14.00.
Ставка вниз, курс вверх, за час успеет вырасти
Репатрианты завтра подбросят курс.В сумме может произойти тот самый долгожданный скачёк обратно к 38+.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:05
Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.Повторюсь, что курс может вырасти только на неординарных плохих событиях.Пока в создавшейся ситуации это нереально, есть все условия его не пускать вверх и даже сдерживать падение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50
Vitl написав:
Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.
на 28+ ешо могём, тем более вчера для затравки 5т. сдал па 27.6...
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 31 січ, 2019 11:12
Прогноз на середину февраля 27.50.
Нал уже ниже МБ. Похоже, что настало валютное лето. К середине месяца падение должны бы притормозить.
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kolyuchy
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:22
чик написав: Vitl написав:
Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.
на 28+ ешо могём, тем более вчера для затравки 5т. сдал па 27.6...
Всё ж решился.Но пока видать не получится как обычно рынку развернуться после твоей сдачи
Смотрю у вас уже сегодня на 5-10 коп ещё дешевле.Конечно загадывать дальше спорно, слишком как то быстро падает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:24
kolyuchy написав:
Прогноз на середину февраля 27.50.
Нал уже ниже МБ. Похоже, что настало валютное лето. К середине месяца падение должны бы притормозить.
Нал уже давно ниже мб.
Вот так эффективно работает команда.Наличных денег нэт.Зато сотни миллиардов на овгз и депозитах.Но они т с заблокированы на разные сроки.В результате курс вниз.Браво.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:29
Вот наблюдаю, что курс начинает отскакивать, т е понемногу расти.Так всегда бывает, когда подходим к итогам голосовалки.В 15 часов скорее буду не у компа, кто на месте посмотрите, изменится ли ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:33
Уже можно определиться с сроком по сл этапу.Это логичнее всего выходные.Особой разницы сб или вск не вижу.Предлагаю вск.Если нет, то сб, до 24_00.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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