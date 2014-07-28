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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:50

tea
На готівці до 15.00 нічого не зміниться
Якщо Ви про оголошення ставки,то воно буде після 14.00.

Ставка вниз, курс вверх, за час успеет вырасти :D
Репатрианты завтра подбросят курс.В сумме может произойти тот самый долгожданный скачёк обратно к 38+.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:05

Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.Повторюсь, что курс может вырасти только на неординарных плохих событиях.Пока в создавшейся ситуации это нереально, есть все условия его не пускать вверх и даже сдерживать падение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:50

конструктивная критика :)

  Vitl написав:Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.

на 28+ ешо могём, тем более вчера для затравки 5т. сдал па 27.6...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Прогноз на середину февраля 27.50.
Нал уже ниже МБ. Похоже, что настало валютное лето. К середине месяца падение должны бы притормозить.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:22

  чик написав:
  Vitl написав:Пошутил, специально не ставил смайл, думал критика пойдёт, конструктивная.Неужели это может случиться.

на 28+ ешо могём, тем более вчера для затравки 5т. сдал па 27.6...


Всё ж решился.Но пока видать не получится как обычно рынку развернуться после твоей сдачи :D Смотрю у вас уже сегодня на 5-10 коп ещё дешевле.Конечно загадывать дальше спорно, слишком как то быстро падает.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:24

  kolyuchy написав:Прогноз на середину февраля 27.50.
Нал уже ниже МБ. Похоже, что настало валютное лето. К середине месяца падение должны бы притормозить.

Нал уже давно ниже мб.
Вот так эффективно работает команда.Наличных денег нэт.Зато сотни миллиардов на овгз и депозитах.Но они т с заблокированы на разные сроки.В результате курс вниз.Браво.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:29

Вот наблюдаю, что курс начинает отскакивать, т е понемногу расти.Так всегда бывает, когда подходим к итогам голосовалки.В 15 часов скорее буду не у компа, кто на месте посмотрите, изменится ли ситуация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:33

Уже можно определиться с сроком по сл этапу.Это логичнее всего выходные.Особой разницы сб или вск не вижу.Предлагаю вск.Если нет, то сб, до 24_00.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:54

Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19

В 15_17 снял данные
27,62-27,62-27,57-27,59-27,63-27,65-27,58
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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