Поздравляю с первым местом!
Так держать
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26
Поздравляю с первым местом!
Так держать
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 31 січ, 2019 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:29
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32
особенно для тех, кто знал ответ
15-17% годовых в валюте
до биткоина конечно далеко, но если комбинировать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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