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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1321132213231324
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26

  Vitl написав:В 15_17 снял данные
27,62-27,62-27,57-27,59-27,63-27,65-27,58


Поздравляю с первым местом!

Так держать
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 31 січ, 2019 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:29

  freeze написав:Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/

Это -заработок.! :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32

  сірий написав:
  freeze написав:Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/

Это -заработок.! :mrgreen:


особенно для тех, кто знал ответ :mrgreen:
15-17% годовых в валюте

до биткоина конечно далеко, но если комбинировать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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