Додано: Чет 31 січ, 2019 15:48

Всё забываю спросить - а правда, что ты не клон Переса, а то люди гутарятВроде как стараешься среди разных слоёв быть нейтральным.Это хорошо.Но ты его прям обозвал недавно с двух заглавных букв ВЫ, ахренеть, он что запугал так тебя и трамвай своей пырсоной.А то люди подозревают. что плюсики сам себе фигарит и сам себя то на Вы то на аж ВЫ называет.ПС в посл время твои сообщения следуют сразу за его, впечатление. что с одного источника отписал, с другого ответил.Ты в курсе, что клоны запрещены