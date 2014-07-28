Поздравляю с первым местом!
Так держать
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26
Поздравляю с первым местом!
Так держать
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 31 січ, 2019 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:29
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32
особенно для тех, кто знал ответ
15-17% годовых в валюте
до биткоина конечно далеко, но если комбинировать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:40
Пусть уж Фейслес официально подведёт итог, но вспомнилось
Сообщение Добавлено: Пт 18 янв, 2019 17:52
Faceless
Поддаешься как и в прошлом году
Нет, я с серьёзными намерениями.Сегодня упали на 5 коп.если динамика подтвердится, то даже некоторые коррекции падения не дадут вырасти более.
Как бы за пару недель ещё ниже не ушли.Посмотрим, мы не знаем тактики нбу, пока сдерживает падение доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:41
Абсолютно верно.Ни во что не нужно вкладываться по многу.Много раз убеждался. что неожиданности подстерегают на каждом шагу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:48
сірий
Всё забываю спросить - а правда, что ты не клон Переса, а то люди гутарят
Вроде как стараешься среди разных слоёв быть нейтральным.Это хорошо.Но ты его прям обозвал недавно с двух заглавных букв ВЫ , ахренеть, он что запугал так тебя и трамвай своей пырсоной.А то люди подозревают. что плюсики сам себе фигарит и сам себя то на Вы то на аж ВЫ называет.
ПС в посл время твои сообщения следуют сразу за его, впечатление. что с одного источника отписал, с другого ответил.Ты в курсе, что клоны запрещены
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:32
Год черных лебедей. Что ждет украинскую экономику в ближайши
"Ключевым макроэкономическим сценарием для Украины на 2019 год будет сохранение макроэкономической стабильности, что потребует плотного сотрудничества с МВФ, который расширил свою четырехлетнюю программу (EFF) 14-месячной резервной программой stand-by, чтобы помочь Украине сохранить финансовую стабильность в период выборов 2019 года, — рассказал Андерс Аслунд. — Если это удастся, ВВП Украины должен вырасти на 3,5%, инфляция снизится к концу 2019 года до 7%, а обменный курс останется на уровне около 29 UAH/USD". Вероятность реализации такого сценария Аслунд оценивает в 80%.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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