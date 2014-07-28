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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1321132213231324
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:26

  Vitl написав:В 15_17 снял данные
27,62-27,62-27,57-27,59-27,63-27,65-27,58


Поздравляю с первым местом!

Так держать
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 31 січ, 2019 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:29

  freeze написав:Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/

Это -заработок.! :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:32

  сірий написав:
  freeze написав:Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/

Это -заработок.! :mrgreen:


особенно для тех, кто знал ответ :mrgreen:
15-17% годовых в валюте

до биткоина конечно далеко, но если комбинировать?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:40

Пусть уж Фейслес официально подведёт итог, но вспомнилось

Сообщение Добавлено: Пт 18 янв, 2019 17:52


Faceless

Поддаешься как и в прошлом году :lol:
:D
Нет, я с серьёзными намерениями.Сегодня упали на 5 коп.если динамика подтвердится, то даже некоторые коррекции падения не дадут вырасти более.
Как бы за пару недель ещё ниже не ушли.Посмотрим, мы не знаем тактики нбу, пока сдерживает падение доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:41

  prodigy написав:
  сірий написав:
  freeze написав:Такие ништяки выходят ))) Третий год пошел как курс практически не меняется, при двухзначной годовой инфляции.
Це зрада чи перемога ? /c/

Это -заработок.! :mrgreen:


особенно для тех, кто знал ответ :mrgreen:
15-17% годовых в валюте

до биткоина конечно далеко, но если комбинировать?


Абсолютно верно.Ни во что не нужно вкладываться по многу.Много раз убеждался. что неожиданности подстерегают на каждом шагу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:32

Год черных лебедей. Что ждет украинскую экономику в ближайши

"Ключевым макроэкономическим сценарием для Украины на 2019 год будет сохранение макроэкономической стабильности, что потребует плотного сотрудничества с МВФ, который расширил свою четырехлетнюю программу (EFF) 14-месячной резервной программой stand-by, чтобы помочь Украине сохранить финансовую стабильность в период выборов 2019 года, — рассказал Андерс Аслунд. — Если это удастся, ВВП Украины должен вырасти на 3,5%, инфляция снизится к концу 2019 года до 7%, а обменный курс останется на уровне около 29 UAH/USD". Вероятность реализации такого сценария Аслунд оценивает в 80%.

https://focus.ua/economics/415888-god-c ... bedej.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:В 15_17 снял данные
27,62-27,62-27,57-27,59-27,63-27,65-27,58

Средний курс 27,6086

Зображення

Поздравляем победителей 2 этапа:
На первом месте Vitl с погрешностью 9 копеек
На втором месте Sirchyk с погрешностью 14 копеек
На третьем месте tea с погрешностью 28 копеек
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:02

  Vitl написав:Пусть уж Фейслес официально подведёт итог, но вспомнилось

Сообщение Добавлено: Пт 18 янв, 2019 17:52


Faceless

Поддаешься как и в прошлом году :lol:
:D
Нет, я с серьёзными намерениями.Сегодня упали на 5 коп.если динамика подтвердится, то даже некоторые коррекции падения не дадут вырасти более.
Как бы за пару недель ещё ниже не ушли.Посмотрим, мы не знаем тактики нбу, пока сдерживает падение доллара.

Мне тоже всю последнюю неделю вспоминалось. Я ведь действительно совсем не ожидал такого укрепляжа. Так что молодчина
Faceless
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