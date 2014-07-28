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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:00
27,30
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:04
Чтобы угадать курс на сл этапе, нужно просто просчитать падение доллара к 15му числу.Если пропорционально, то копеек 40 вниз и получится ок 27,20.Но возможны варианты.Первые неожиданности этого года произошли - фрс ставку не подняла, нбу не опустил.Поэтому точный расклад никто не знает.Тут наконец то долги платить в феврале ощутимые.В общем есть над чем подумать.Понятно, что вероятнее курс станет ещё ниже сегодняшнего, но на сколько.А выше тоже есть меньшая вероятность, т к есть факторы и в эту сторону.Удачи всем в сл голосовании...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:10
Тут є сумніви в переможцю конкурсу, бо перевзувся він в повітрі. Дав спочатку один прогноз, потім змінив і Модератор Фаселіс в курсі цього махлювання. ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Добавлено: Вт 15 янв, 2019 20:33
Я поставлю на 28,40.Мне кажется. что рост ещё возможен. но уже не бурный.Буду рад ошибиться.Да, звр нарастили, долги есть чем отдать, курс высоко никто не пустит.Но выход на рынок того, что обычно выходило под НГ, теперь идёт порциями. и они ещё не закончились.
Добавлено: Чт 17 янв, 2019 18:39
Когда я заранее даю прогноз. то обычно шучу. чтобы сбить с толку конкурентов .Сейчас переобуваюсь в другое значение.Кстати, это лишнее доказательство, что спешить не стоит.Мой прогноз 27,70.И вот почему...Давайте сначала определимся, ситуация на вал рынке контролируемая или нет.Я считаю, что да.Имеющиеся ресурсы и поддержка мвф, которой я всегда уделял ключевое значение, позволят до определённого времени держать плановые показатели по курсу.Кто считает иначе может дальше не вникать.Так вот, если она контролируемая, тогда не вижу ни одной причины некоторое время обваливать курс.Тут и выборы и погашение долгов(моя теория, что для долга низкий курс удобен для откупа).Т е обвалить ещё успеют. но пока не время.Возможен ещё задёрг вверх до конца месяца, мне не важно был уже максимум или будет, факт в том. что потом скорее всего пойдёт спад.Это всё реально, если не возникнет нечто нердинарное, но тады ой.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 31 січ, 2019 19:22, всього редагувалось 3 разів.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:11
Vitl написав:
Обычно ранние прогнозы давал шесть на девять, а оказывается в бане наш дорогой коллега.Мы о тебе помним и ждём в субботу твой чистый прогноз.
Faceless, может освободить коллегу 10/9/9 из плена ?
Да и честно говоря формулировка Разжигание ненависти, как-то навевает 1937 годом, как-то надо модифицировать.
Тут я сам попал под разжигание ненависти )) Честно говоря смешно.
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freeze
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:13
да ладно вам старое ворошить, главное не победа а участие)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:18
vitaliian написав:
да ладно вам старое ворошить, главное не победа а участие)
А чё ты его далеко не направишь.В чём проблема то собственно.С Чаем её уже несколько раз обсудили.ты что не видишь как обделался недоброжелатель.Сц, ты тока не напивайся от горя и с собой ничё не делай.ты нам нужен...для тумаков.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:24
Перес де Куэльяр написав:
Тут є сумніви в переможцю конкурсу, бо перевзувся він в повітрі. Дав спочатку один прогноз, потім змінив і Модератор Фаселіс в курсі цього махлювання.
Обидва прогнози були дані ДО моменту закінчення врахування прогнозів, то ж це не заборонено
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Faceless
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:26
Приветствую!
Поздравления победителю и призерам, Faceless спасибо за труд)))
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SAndriy1
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:27
Faceless написав: Перес де Куэльяр написав:
Тут є сумніви в переможцю конкурсу, бо перевзувся він в повітрі. Дав спочатку один прогноз, потім змінив і Модератор Фаселіс в курсі цього махлювання.
Обидва прогнози були дані ДО моменту закінчення врахування прогнозів, то ж це не заборонено
Де це написано? Якщо кожен почне змінювати прогноз при кожній зміні вітру. То чи вистачить Вам "паперу" за кожним записувати. Маячня якась для діточок.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:30
Перес де Куэльяр написав:
Де це написано? Якщо кожен почне змінювати прогноз при кожній зміні вітру. То чи вистачить Вам "паперу" за кожним записувати. Маячня якась для діточок.
Почему меня это не задевает, а вас задело?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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vitaliian
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