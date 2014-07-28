Перес де Куэльяр написав:Де це написано? Якщо кожен почне змінювати прогноз при кожній зміні вітру. То чи вистачить Вам "паперу" за кожним записувати. Маячня якась для діточок.
Те що явно не заборонено - те дозволено.
Дедлайн для подачі прогнозів у всіх один - то ж і шанси у всіх однакові, незалежно від того, чи передумав хтось чи ні.
Якщо хтось буде зловживати, тоді вже окремо розглянемо, але поки то поодинокі випадки. Учасників 24, а не 240, то ж раз на два тижні переглянути кілька сторінок то не є великою проблемою