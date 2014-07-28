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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1323132413251326
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:30

  Перес де Куэльяр написав:
  Faceless написав:
  Перес де Куэльяр написав:Тут є сумніви в переможцю конкурсу, бо перевзувся він в повітрі. Дав спочатку один прогноз, потім змінив і Модератор Фаселіс в курсі цього махлювання.

Обидва прогнози були дані ДО моменту закінчення врахування прогнозів, то ж це не заборонено
Де це написано? Якщо кожен почне змінювати прогноз при кожній зміні вітру. То чи вистачить Вам "паперу" за кожним записувати. Маячня якась для діточок.

Те що явно не заборонено - те дозволено.
Дедлайн для подачі прогнозів у всіх один - то ж і шанси у всіх однакові, незалежно від того, чи передумав хтось чи ні.
Якщо хтось буде зловживати, тоді вже окремо розглянемо, але поки то поодинокі випадки. Учасників 24, а не 240, то ж раз на два тижні переглянути кілька сторінок то не є великою проблемою
Faceless
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