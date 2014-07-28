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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:15
Коллеги, спасибо за адекватное объяснение для неадекватного.Очевидно, что цель это провокация, что ему кто должен объяснять и доказывать.Тем более, что у него вообще нет права голоса.Тут все прекрасно знают и помнят о нашей с ним "крепкой дружбе", что собственно его и удавливает от моей победы.Когда Чай поднял этот вопрос, то мы определились, что не запрещено.Кроме случая злоупотребления, о чём Фейслес сейчас всем напомнил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:18
Попробую угадать интересное обстоятельство - скопление прогноза в маленьком диапазоне, ещё уже чем раньше.Конечно найдутся герои, оторвавшиеся от коллектива, типа Юапрофи , но их будет мало.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ви зараз покриваєте і викручуєтесь як вужі на сковорідці, пишете поспіхом правила. Розумієте, в поняттях серйозних людей, немає такого, що слово сьогодні дав, а завтра його змінив, за це карають. Це єдиний випадок і він від нишпорки, хто змінив свій прогноз, тобто слово своє змінив, інших випадків я не пам*ятаю. Не робіть вийнятків, порада Вам і ніколи не ставайте на бік несправедливості, бо від цього буде залежити і відношення до Вас по життю.
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Прогноз не обіцянка, причому тут "дав слово".
Ще раз, якщо незрозуміло. Якщо єдина озвучена в правилах умова прогнозу - дати його до ##. ## числа ####. ##. ##, то воно включає в себе як можливість дати прогноз раз, так і передумати але не пізніше вказаного часу вказаної дати. Це формальна логіка, мали б знати, що це
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