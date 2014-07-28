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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1323132413251326
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:15

Коллеги, спасибо за адекватное объяснение для неадекватного.Очевидно, что цель это провокация, что ему кто должен объяснять и доказывать.Тем более, что у него вообще нет права голоса.Тут все прекрасно знают и помнят о нашей с ним "крепкой дружбе", что собственно его и удавливает от моей победы.Когда Чай поднял этот вопрос, то мы определились, что не запрещено.Кроме случая злоупотребления, о чём Фейслес сейчас всем напомнил.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:18

Попробую угадать интересное обстоятельство - скопление прогноза в маленьком диапазоне, ещё уже чем раньше.Конечно найдутся герои, оторвавшиеся от коллектива, типа Юапрофи :) , но их будет мало.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:33

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Видится стабильность, как минимум до выборов.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:Те що явно не заборонено - те дозволено.
Дедлайн для подачі прогнозів у всіх один - то ж і шанси у всіх однакові, незалежно від того, чи передумав хтось чи ні.
Якщо хтось буде зловживати, тоді вже окремо розглянемо, але поки то поодинокі випадки. Учасників 24, а не 240, то ж раз на два тижні переглянути кілька сторінок то не є великою проблемою
Ви зараз покриваєте і викручуєтесь як вужі на сковорідці, пишете поспіхом правила. Розумієте, в поняттях серйозних людей, немає такого, що слово сьогодні дав, а завтра його змінив, за це карають. Це єдиний випадок і він від нишпорки, хто змінив свій прогноз, тобто слово своє змінив, інших випадків я не пам*ятаю. Не робіть вийнятків, порада Вам і ніколи не ставайте на бік несправедливості, бо від цього буде залежити і відношення до Вас по життю.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Перес де Куэльяр написав:
  Faceless написав:Те що явно не заборонено - те дозволено.
Дедлайн для подачі прогнозів у всіх один - то ж і шанси у всіх однакові, незалежно від того, чи передумав хтось чи ні.
Якщо хтось буде зловживати, тоді вже окремо розглянемо, але поки то поодинокі випадки. Учасників 24, а не 240, то ж раз на два тижні переглянути кілька сторінок то не є великою проблемою
Ви зараз покриваєте і викручуєтесь як вужі на сковорідці, пишете поспіхом правила. Розумієте, в поняттях серйозних людей, немає такого, що слово сьогодні дав, а завтра його змінив, за це карають. Це єдиний випадок і він від нишпорки, хто змінив свій прогноз, тобто слово своє змінив, інших випадків я не пам*ятаю. Не робіть вийнятків, порада Вам і ніколи не ставайте на бік несправедливості, бо від цього буде залежити і відношення до Вас по життю.
Прогноз не обіцянка, причому тут "дав слово".
Ще раз, якщо незрозуміло. Якщо єдина озвучена в правилах умова прогнозу - дати його до ##. ## числа ####. ##. ##, то воно включає в себе як можливість дати прогноз раз, так і передумати але не пізніше вказаного часу вказаної дати. Це формальна логіка, мали б знати, що це
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:45

Vitl Хо хо, а є докази тому, що ти видумав? Хто не відповідає за своі слова, зазвичай на таких "пі..ють"(сцють) :mrgreen: . Якщо не буде посилань, чи доказів, маю повне право, це зробити за балабольство і наклеп.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:00

  Vitl написав:Коллеги, кто считает что уже знает курс, голосуем не стесняемся дальше.

Я знаю курс. :mrgreen: Але напишу останнім.
Так і не зрозумів - до якого числа голосувати.
Зазвичай було до 2 числа.
Сьогодні Ви запропонували два варіанти - до суботи до кінця дня і до неділі до кінця дня.
Так коли голосувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:13

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
Парадигма о крепости курса гривны и недопущении плохих цифр на обменниках до выборов породила желание всех заработать до апреля-мая на гривне! И поток желающих увеличивается! Вопрос не только о физиках! Укрепление гривны на несколько копеек в день может смениться провалами по 10-15 копеек!
Прогноз дам завтра, но он точно будет ниже нынешних уровней! Вопрос лишь 27,ХХ или 26,ХХ?)))
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