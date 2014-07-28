Чик
Одесса .40 на .48 по кити.Круто падаем без парашута.Это пока...
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33
Чик
Одесса .40 на .48 по кити.Круто падаем без парашута.Это пока...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Прогнозую 14/02/19 - 26,9.
По кінцевій даті голосування, пропоную суботу 02/02/19, тому що місяць короткий 28днів. Голосування, як я розумію, на середину місяця, тобто на 14/02/19.
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