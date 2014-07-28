Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56

Я предлагаю следующий пакет

- голосуем на дату 14 февраля как середины месяца

- конец голосования завтра до 24_00, т к прошедший этап закончился вчера, т к два с половиной дня для пргноза достаточно

- ограничиваем попытки до 2х, чтобы оставить возможность переголосовать особенно тем кто дал прогноз заранее

ПС этот пакет я составил на основании замечаний нашего коллеги.Меня только беспокоит срок голосования, т к многие могут на выходных заняться другими делами и пропустить голосовалку, мне не хотелось бы чтобы эти участники оствлись в обиде за нашу спешку.Остальные пункты считаю очень логичными.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.