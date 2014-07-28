Чик
Одесса .40 на .48 по кити.Круто падаем без парашута.Это пока...
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:33
Чик
Одесса .40 на .48 по кити.Круто падаем без парашута.Это пока...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07
Прогнозую 14/02/19 - 26,9.
По кінцевій даті голосування, пропоную суботу 02/02/19, тому що місяць короткий 28днів. Голосування, як я розумію, на середину місяця, тобто на 14/02/19.
По кількості прогнозів, що було, то було, АЛЕ пропоную на майбутнє дозволяти один прогноз на одну дату. Тому що, приміром, Орест дав прогноз ще місяць тому, і по відношенню до нього було б несправедливо, якби інший учасник змінював показання двічі чи більше.
Vitl, freeze, дякую за теплі слова і за заступництво.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:58
ото ж... в контексте меряются кто как слился, пока не зафиксили прибыль это всё худ.свист...
заделаюсь патриотом по голосовалке 27.25
а шо делать?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Давайте на 14.02 27,05
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:08
Керуюсь простим правилом - організатори мають право вносити будь-які зміни в правила.
Я вже вихожу з тих правил,які є на даний момент.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:49
10/9/9
По поводу прогнозов Ореста.Если ты внимательно его читал, то он сам писал, что может поменять если прийдётся прогноз.Т е он лично сам не возражал против изменения.Поэтому отношение к Оресту и его прогнозам тут совсем неуместно.Он даёт заранее, т к это его личное дело.Я не говорю, что давайте, мол , меняйте сколько хотите прогнозы.Мы же определились, если кто то начнёт клоунить, то пресечём это.А если кто то и поменяет, то главное чтобы он это во время сделал.Здесь нет никакой проблемы.Вопрос - чем смена прогноза кому вредит Фейслес вносит в таблицу значение, просматривает далее, видит другое и меняет.Тебе от этого легче становится или трудней В моём случае очень показательно изменение прогноза.Я его поменял спустя два дня и написал новое видение ситуации, чем и обосновал.И как раз в эти дни начался новый виток овгз, что для меня и послужило сигналом.Так в чём это проблема.Я не хочу никому навязывать личное мнение, более того, предлагаю сделать мудрее - ограничить попытки числом 2.Так будет логичнее и гибче.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
Итого
Я предлагаю следующий пакет
- голосуем на дату 14 февраля как середины месяца
- конец голосования завтра до 24_00, т к прошедший этап закончился вчера, т к два с половиной дня для пргноза достаточно
- ограничиваем попытки до 2х, чтобы оставить возможность переголосовать особенно тем кто дал прогноз заранее
ПС этот пакет я составил на основании замечаний нашего коллеги.Меня только беспокоит срок голосования, т к многие могут на выходных заняться другими делами и пропустить голосовалку, мне не хотелось бы чтобы эти участники оствлись в обиде за нашу спешку.Остальные пункты считаю очень логичными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:58
Ты молодец, что вышел с инициативами.Нужно постоянно улучшать наш сервис И главное , чтобы все были довольны, ну кроме провокаторов, ессно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:01
Стало понятно, что логики в курсообразовании гривны нет.
Поэтому "мыслю по тренду", и присоединяюсь к "стаду" - 27.60 на 14.02
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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