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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1325132613271328
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

http://pravo-ua.com.ua/ru/rozhkova-rass ... 3plRl-Us0g

Как они все сверху хорошо рассказывают об инфляции.Я сегодня был в Ашане. опять ряд позиций. что я пользуюсь подорожал.Как мне надоело эту брехню уже слушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:05

  Вкладчик1234 написав:Стало понятно, что логики в курсообразовании гривны нет.
Поэтому "мыслю по тренду", и присоединяюсь к "стаду" - 27.60 на 14.02


Как бы у стада цифирки местами не поменялись 6-7 :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

  Вкладчик1234 написав:Стало понятно, что логики в курсообразовании гривны нет.
Поэтому "мыслю по тренду", и присоединяюсь к "стаду" - 27.60 на 14.02

Стадо,вообще то ,медитирует на 26.6 :mrgreen:
сірий
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  #<1 ... 1325132613271328
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