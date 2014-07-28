Как они все сверху хорошо рассказывают об инфляции.Я сегодня был в Ашане. опять ряд позиций. что я пользуюсь подорожал.Как мне надоело эту брехню уже слушать.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02
Как они все сверху хорошо рассказывают об инфляции.Я сегодня был в Ашане. опять ряд позиций. что я пользуюсь подорожал.Как мне надоело эту брехню уже слушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:05
Как бы у стада цифирки местами не поменялись 6-7
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11
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