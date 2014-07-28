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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1325132613271328
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:02

http://pravo-ua.com.ua/ru/rozhkova-rass ... 3plRl-Us0g

Как они все сверху хорошо рассказывают об инфляции.Я сегодня был в Ашане. опять ряд позиций. что я пользуюсь подорожал.Как мне надоело эту брехню уже слушать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:05

  Вкладчик1234 написав:Стало понятно, что логики в курсообразовании гривны нет.
Поэтому "мыслю по тренду", и присоединяюсь к "стаду" - 27.60 на 14.02


Как бы у стада цифирки местами не поменялись 6-7 :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:11

  Вкладчик1234 написав:Стало понятно, что логики в курсообразовании гривны нет.
Поэтому "мыслю по тренду", и присоединяюсь к "стаду" - 27.60 на 14.02

Стадо,вообще то ,медитирует на 26.6 :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші...
П.С. Вітл, вітаю з перемогою.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:29

  orest написав:Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші...
П.С. Вітл, вітаю з перемогою.


Спасибо.
Хотел развить мысль Ореста своими думками.Только хотел написать примерно такой сценарий, что постоянное и сильное падение курса продолжаться долго не должно.Это закон рынка. должна быть коррекция от движения цены.Поэтому слова Ореста как раз поддержу тем. что сам всё таки думаю, что курс не может по одной линии идти только вниз.В трамвае наши мудрецы сибарит и ззз как раз также обосновывают несостоятельность гривневой пэрэмоги.Но напомню, что это более вероятно, а на самом деле всегда остаётся вероятность хоть и теперь меньшая на дальнейший гривнеукрепляж.Собственно я не выражаю точку сидения, т к мне сейчас в промежуточной стадии просто без разницы куда пойдёт курс.Мне важно к концу года уже убедиться в достижении 30 - 30+, а счас пускай манипулирут...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:30

...
Востаннє редагувалось Vitl в П'ят 01 лют, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:33

Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:33

  Vitl написав:
  orest написав:Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші...
П.С. Вітл, вітаю з перемогою.


Спасибо.
Хотел развить мысль Ореста своими думками.Только хотел написать примерно такой сценарий, что постоянное и сильное падение курса продолжаться долго не должно.Это закон рынка. должна быть коррекция от движения цены.Поэтому слова Ореста как раз поддержу тем. что сам всё таки думаю, что курс не может по одной линии идти только вниз.В трамвае наши мудрецы сибарит и ззз как раз также обосновывают несостоятельность гривневой пэрэмоги.Но напомню, что это более вероятно, а на самом деле всегда остаётся вероятность хоть и теперь меньшая на дальнейший гривнеукрепляж.Собственно я не выражаю точку сидения, т к мне сейчас в промежуточной стадии просто без разницы куда пойдёт курс.Мне важно к концу года уже убедиться в достижении 30 - 30+, а счас пускай манипулирут...

https://lb.ua/news/2019/02/01/418628_ar ... ozhit.html :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:39

  Vitl написав:Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.

Я думаю, что можно включить воскресенье для опоздальцев.
С субботы на воскресенье врядли появится информация, которая может дать кому-либо фору.
Но кто-то может уйти на выходные и просто забыть дать прогноз.
Поэтому, если срок выпадает на субботу, то предлагаю включать и воскресенье
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:48

  Вкладчик1234 написав:
  Vitl написав:Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.

Я думаю, что можно включить воскресенье для опоздальцев.
С субботы на воскресенье врядли появится информация, которая может дать кому-либо фору.
Но кто-то может уйти на выходные и просто забыть дать прогноз.
Поэтому, если срок выпадает на субботу, то предлагаю включать и воскресенье


Я как раз об этом писал.Подождём ещё мнения, чтобы нарисовалось большинство.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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