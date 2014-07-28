Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:04

Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші...

П.С. Вітл, вітаю з перемогою.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.