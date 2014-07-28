Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші... П.С. Вітл, вітаю з перемогою.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші... П.С. Вітл, вітаю з перемогою.
Спасибо. Хотел развить мысль Ореста своими думками.Только хотел написать примерно такой сценарий, что постоянное и сильное падение курса продолжаться долго не должно.Это закон рынка. должна быть коррекция от движения цены.Поэтому слова Ореста как раз поддержу тем. что сам всё таки думаю, что курс не может по одной линии идти только вниз.В трамвае наши мудрецы сибарит и ззз как раз также обосновывают несостоятельность гривневой пэрэмоги.Но напомню, что это более вероятно, а на самом деле всегда остаётся вероятность хоть и теперь меньшая на дальнейший гривнеукрепляж.Собственно я не выражаю точку сидения, т к мне сейчас в промежуточной стадии просто без разницы куда пойдёт курс.Мне важно к концу года уже убедиться в достижении 30 - 30+, а счас пускай манипулирут...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:Хлопці, ви на мене не орієнтуйтеся. Я даю прогноз на перед тому, що не хочу пропускати тури і отримувати штраф. А особиста ситуація може скластися так, що може бути не до прогнозів. Тому, при нагоді, середину лютого ВИПРАВЛЯЮ на 27,36 прогнозую кінець лютого 27,5 і середину березня 28. Не зовсім зрозуміло, як вплине на ситуацію розкол Європи, який провокується виходом США з ракетного договору, і підняттям ціни євро... ЄС вводить захисні мита на метали і вироби з них, включаючи наші... П.С. Вітл, вітаю з перемогою.
Спасибо. Хотел развить мысль Ореста своими думками.Только хотел написать примерно такой сценарий, что постоянное и сильное падение курса продолжаться долго не должно.Это закон рынка. должна быть коррекция от движения цены.Поэтому слова Ореста как раз поддержу тем. что сам всё таки думаю, что курс не может по одной линии идти только вниз.В трамвае наши мудрецы сибарит и ззз как раз также обосновывают несостоятельность гривневой пэрэмоги.Но напомню, что это более вероятно, а на самом деле всегда остаётся вероятность хоть и теперь меньшая на дальнейший гривнеукрепляж.Собственно я не выражаю точку сидения, т к мне сейчас в промежуточной стадии просто без разницы куда пойдёт курс.Мне важно к концу года уже убедиться в достижении 30 - 30+, а счас пускай манипулирут...
Vitl написав:Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.
Я думаю, что можно включить воскресенье для опоздальцев. С субботы на воскресенье врядли появится информация, которая может дать кому-либо фору. Но кто-то может уйти на выходные и просто забыть дать прогноз. Поэтому, если срок выпадает на субботу, то предлагаю включать и воскресенье
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vitl написав:Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.
Я думаю, что можно включить воскресенье для опоздальцев. С субботы на воскресенье врядли появится информация, которая может дать кому-либо фору. Но кто-то может уйти на выходные и просто забыть дать прогноз. Поэтому, если срок выпадает на субботу, то предлагаю включать и воскресенье
Я как раз об этом писал.Подождём ещё мнения, чтобы нарисовалось большинство.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.