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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1326132713281329
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:34

Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Ты ж не пьешь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:18

  Faceless написав:
Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Ты ж не пьешь


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