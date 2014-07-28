Ты ж не пьешьVitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать.
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Ты ж не пьешь
Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:18
чай
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 02 лют, 2019 03:07
Согласен с Вкладчиком1234 и Vitl"ом по срокам прогнозов до конца воскресенья.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:37
поэтому сдал пока немного и очередей в банках не бачил, токо с гривной напряг. кстати, вчера-сегодня на меняйле, минфинауке, нашем гор.форуме трохи активизировались покупатели...
а шо делать?
Додано: Суб 02 лют, 2019 10:38
что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
|