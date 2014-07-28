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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1327132813291330>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Ты ж не пьешь
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:18

  Faceless написав:
Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Ты ж не пьешь


чай
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 03:07

Согласен с Вкладчиком1234 и Vitl"ом по срокам прогнозов до конца воскресенья.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:37

  Vitl написав:постоянное и сильное падение курса продолжаться долго не должно.Это закон рынка. должна быть коррекция от движения цены.

поэтому сдал пока немного и очередей в банках не бачил, токо с гривной напряг. кстати, вчера-сегодня на меняйле, минфинауке, нашем гор.форуме трохи активизировались покупатели...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 10:38

  Долярчик написав:... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01

что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:07

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01

что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...

Разговоров уже меньше в неск раз, раньше было больше. значит этапы потихоньку рассасываются :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:09

  prodigy написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Я уже подвыпил, пойду спать. :D
По срокам особых прений не возникло, может многих в сети и не было.Поэтому давайте закроем процесс в воскресенье, чтобы никто не опоздал с учётом выходных дней.
ВСКР 24_00 :!:
Ты ж не пьешь


чай


Coca cola, вредно поэтому пью редко :D Слишком много калорий и газа.Но вкусно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:17

Сейчас появилась значительная вероятность отскока вверх, поэтому прогноз части форумчан вполне может сильно отличаться от тех кто по тренду.Факторы вверх описали многие за последние дни - и ДС в зелёнке и Орест, и Сибарит высказал сомнения в росте и остальные привели неудовлетворительные цифры для укрепления гривны.Но всё же сильными факторами являются пылесос валюты для погашения долгов, пирамида овгз включающая краткосрочные размещения и поэтому склонна к раздуванию всё больше, средства для агитации.Т о чья возьмёт и на сколько долго и далеко :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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