на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:20
на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23
vitaliian
С прочисткой
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23
если тренд вниз задёрг организовать сложно, для задёрга нужен покупатель, который сейчас наоборот выжидает "мартовский курс" (27 и меньше), для роста нужно сначала пощупать дно, хотя бы локальное.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:55
Так репатрианты на подходе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:07
на 14.02 - 27.50
Где-то здесь, думаю, будем болтаться. За эти две недели будет и выше немного, будет и ниже.
Наблюдаем за серьезным недовыполнением бюджета по январю, снижением таможенных платежей по январю, резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/
На моем бизнес-фронте после относительно хорошего ноября, уже два месяца декабрь-январь отличаются заглохшей активностью клиентов. Январь вообще в два раза хуже января 2018 года по продажам. Хотя может потому что январь 2018 года был отличным у меня по продажам, то есть база сравнения.
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