на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 11:20
на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23
vitaliian
С прочисткой
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23
если тренд вниз задёрг организовать сложно, для задёрга нужен покупатель, который сейчас наоборот выжидает "мартовский курс" (27 и меньше), для роста нужно сначала пощупать дно, хотя бы локальное.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 11:55
Так репатрианты на подходе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:07
на 14.02 - 27.50
Где-то здесь, думаю, будем болтаться. За эти две недели будет и выше немного, будет и ниже.
Наблюдаем за серьезным недовыполнением бюджета по январю, снижением таможенных платежей по январю, резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/
На моем бизнес-фронте после относительно хорошего ноября, уже два месяца декабрь-январь отличаются заглохшей активностью клиентов. Январь вообще в два раза хуже января 2018 года по продажам. Хотя может потому что январь 2018 года был отличным у меня по продажам, то есть база сравнения.
Додано: Суб 02 лют, 2019 12:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 02 лют, 2019 13:19
Да, я читал эту статью, вы в валютной ветке проводили.
Но честно говоря не до конца дочитал.
Как увидел этот абзац, перключился на другое:
До речі, а чому б не зрівняти з 2013 роком, з його "доларом по 8"? 30.05.2013: "Долговая "дыра" в ЖКХ составляет почти 13 миллиардов гривен". 13 млрд гр=1.625 млрд $ 30.09.2018 борг: 38,2 млрд гр = 1.366 млрд $ Тобто, в долларах борг за комуналку з 2013 року скоротився на 16%
Я думаю, понятно почему автор выбрал 30 мая конец отопительного сезона и сравнивает цифры с долгами по факту начала отопительного сезона.
Хотя и тут нестыковка -
В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем.
Получается, что сейчас долг в начале отопительного сезона - 1,845 миллиарда долларов, а тогда в конце отопительного сезона был 1,625 миллиарда, что там сократилось непонятно.
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