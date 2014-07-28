RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1328132913301331>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:20

  Долярчик написав:... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27


на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15311
З нами з: 04.05.10
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23

vitaliian

С прочисткой :D
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15311
З нами з: 04.05.10
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:23

  Vitl написав:
  Долярчик написав:... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27


на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.

если тренд вниз задёрг организовать сложно, для задёрга нужен покупатель, который сейчас наоборот выжидает "мартовский курс" (27 и меньше), для роста нужно сначала пощупать дно, хотя бы локальное.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 188 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:55

  vitaliian написав:
  Vitl написав:
  Долярчик написав:... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27


на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.

если тренд вниз задёрг организовать сложно, для задёрга нужен покупатель, который сейчас наоборот выжидает "мартовский курс" (27 и меньше), для роста нужно сначала пощупать дно, хотя бы локальное.


Так репатрианты на подходе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15311
З нами з: 04.05.10
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:07

на 14.02 - 27.50

Где-то здесь, думаю, будем болтаться. За эти две недели будет и выше немного, будет и ниже.
Наблюдаем за серьезным недовыполнением бюджета по январю, снижением таможенных платежей по январю, резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/
На моем бизнес-фронте после относительно хорошего ноября, уже два месяца декабрь-январь отличаются заглохшей активностью клиентов. Январь вообще в два раза хуже января 2018 года по продажам. Хотя может потому что январь 2018 года был отличным у меня по продажам, то есть база сравнения.
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 12:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/

https://enigma.ua/articles/dolgi_nasele ... e_realnost
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4566 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:19

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/

https://enigma.ua/articles/dolgi_nasele ... e_realnost


Да, я читал эту статью, вы в валютной ветке проводили.

Но честно говоря не до конца дочитал.

Как увидел этот абзац, перключился на другое:
До речі, а чому б не зрівняти з 2013 роком, з його "доларом по 8"? 30.05.2013: "Долговая "дыра" в ЖКХ составляет почти 13 миллиардов гривен". 13 млрд гр=1.625 млрд $ 30.09.2018 борг: 38,2 млрд гр = 1.366 млрд $ Тобто, в долларах борг за комуналку з 2013 року скоротився на 16%

Я думаю, понятно почему автор выбрал 30 мая конец отопительного сезона и сравнивает цифры с долгами по факту начала отопительного сезона.

Хотя и тут нестыковка -
В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем.
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf

Получается, что сейчас долг в начале отопительного сезона - 1,845 миллиарда долларов, а тогда в конце отопительного сезона был 1,625 миллиарда, что там сократилось непонятно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:31

freeze
Зачем Вы спорите с таким уважаемым господином? :)
Ссылки на каких-то блогеров умиляют. Посмотреть более уважаемые источники людям лень.
Из-за сложности цитирования с сайта Госстата Вы меня немного опередили. На Госстате процитированной Вами фразы не нашёл.
По Вашей же ссылке вижу следующее:
У грудні 2018 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 10,7 млрд. грн (58,3% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії–3,2 млрд. грн (120,5%).

и
На кінець грудня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,4 млрд. грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 16,7 млрд. грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 4,0 млрд. грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 3,1 млрд. грн, за вивезення побутових відходів – 0,6 млрд. грн, за постачання електричної енергії – 4,8 млрд. грн.

Итого общий долг - 26,4+16,7+4,0+3,1+0,6+4,8 = 55,6 млрд. грн.
По курсу на 31.12.2018 это составляет 55,6:27,6883 = 2,008 млрд. долл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11374
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3526 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:58

  Vitl написав:Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.

Ну тоді коригую прогноз, на 14/02/19 - 27,19.
10/9/9
 
Повідомлень: 192
З нами з: 10.09.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:01

  ЛАД написав:Итого общий долг - 26,4+16,7+4,0+3,1+0,6+4,8 = 55,6 млрд. грн.
По курсу на 31.12.2018 это составляет 55,6:27,6883 = 2,008 млрд. долл.


Да, это я забыл плюсануть на кулькуляторе еще и долг за электроэнергию. Действительно 55,6 млрд гривен получается.
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
  #<1 ... 1328132913301331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 6727
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 8321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 5138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12100)
02.02.2019 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.