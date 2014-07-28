Додано: Суб 02 лют, 2019 12:07

на 14.02 - 27.50



Где-то здесь, думаю, будем болтаться. За эти две недели будет и выше немного, будет и ниже.

Наблюдаем за серьезным недовыполнением бюджета по январю, снижением таможенных платежей по январю, резким увеличением задолженности по ЖКХ. Денег нет, но вы держитесь /c/

На моем бизнес-фронте после относительно хорошего ноября, уже два месяца декабрь-январь отличаются заглохшей активностью клиентов. Январь вообще в два раза хуже января 2018 года по продажам. Хотя может потому что январь 2018 года был отличным у меня по продажам, то есть база сравнения.