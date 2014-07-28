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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1328132913301331
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:13

  Vitl написав:vitaliian
С прочисткой :D
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.

на короткий период да, ставка 18% - уникальная,
по году некоторые банки по прежнему дают 18% годовых, правительство пылесосит много гривны, мелким банкам не хватает. Думаю в 2019 увидим 19-20%
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Skarbnitsya-1.pdf
https://europrombank.kiev.ua
а ставки по валюте не растут, и домайданные 10% вспоминается как хорошие времена.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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