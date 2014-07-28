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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1328132913301331
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:13

  Vitl написав:vitaliian
С прочисткой :D
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.

на короткий период да, ставка 18% - уникальная,
по году некоторые банки по прежнему дают 18% годовых, правительство пылесосит много гривны, мелким банкам не хватает. Думаю в 2019 увидим 19-20%
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Skarbnitsya-1.pdf
https://europrombank.kiev.ua
а ставки по валюте не растут, и домайданные 10% вспоминается как хорошие времена.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:30

  vitaliian написав:и домайданные 10%

у "гусар" 12% были чистыми, некоторые "предсмертные" 13-14 давали...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:52

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01

что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...

Разговоров уже меньше в неск раз, раньше было больше. значит этапы потихоньку рассасываются :)

....просто реально "судний день" з ремонтом наближається :D
- а роботи - "купа"! - стадія" голі стіни" :shock: :D
....цього місяця маю стартанути :!:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:53

  Vitl написав:
  Долярчик написав:... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27


на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.

.... ну я як писав, то ще не встиг прочитати попередні сторінки...
... то ж так, рахуйте на 14 число
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:55

freeze Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень. :)
bugalter
 
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