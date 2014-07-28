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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:13
Vitl написав:vitaliian
С прочисткой
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.
на короткий период да, ставка 18% - уникальная,
по году некоторые банки по прежнему дают 18% годовых, правительство пылесосит много гривны, мелким банкам не хватает. Думаю в 2019 увидим 19-20%https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Skarbnitsya-1.pdfhttps://europrombank.kiev.ua
а ставки по валюте не растут, и домайданные 10% вспоминается как хорошие времена.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:30
vitaliian написав:
и домайданные 10%
у "гусар" 12% были чистыми, некоторые "предсмертные" 13-14 давали...
а шо делать?
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:52
Vitl написав: vitaliian написав: Долярчик написав:
... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01
что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...
Разговоров уже меньше в неск раз, раньше было больше. значит этапы потихоньку рассасываются
....просто реально "судний день" з ремонтом наближається
- а роботи - "купа"! - стадія" голі стіни"
....цього місяця маю стартанути
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:53
Vitl написав: Долярчик написав:
... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27
на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.
.... ну я як писав, то ще не встиг прочитати попередні сторінки...
... то ж так, рахуйте на 14 число
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Додано: Суб 02 лют, 2019 15:55
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Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень.
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