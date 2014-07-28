Додано: Суб 02 лют, 2019 16:57

bugalter написав: freeze Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень. Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень.

А як вам таке?"Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот. С 2014 г. банковский сектор покинули 94 банка, под гарантию попали почти два миллиона вкладов, объем выплат по которым приблизился к 88 млрд грн. Фонд же на момент начала банковского кризиса располагал 7,3 млрд грн, то есть без поддержки он бы не справился никак. Поддержку оказали Минфин и НБУ, в виде кредитов, конечно, причем проценты по этим кредитам колебались от 10 до 12,5% годовых и выше....Теперь же, когда страсти улеглись, а сектор очистился, оказалось, что долги Фонда превышают 77 млрд грн и будут расти, ведь процент набегает, а ресурсов для его погашения раньше срока — нет. По данным ФГВФЛ, на январь 2019-го общая сумма аккумулированных ним средств составила 14,3 млрд грн. В итоге Фонд, выплативший вкладчикам в 2014–2017 гг. почти 88 млрд грн, в течение 2025–2031 гг. должен будет выплатить еще 85 млрд грн процентов по кредитам, взятым для этого у Минфина, и вернуть сами кредиты, а это еще 59,5 млрд. Всего — 145 млрд грн", — отмечает обозреватель."