Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в декабре 2013 г. по сравнению с ноябрем на 3,9% и на конец декабря 2013г. составила 12529,4 млн.грн., средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяца.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. уменьшились на 3,7% и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч) составляли 518,8 грн.
Т.о. ср. начисления выросли в 2292,8:518,8 = 4,42 раза (в гривне) или 82,81:64,91 = 1,28 раза в долл. Зарплата за это же время ср. зарплата выросла в 10573:3619 = 2,92 раза (по данным https://index.minfin.com.ua/).
К сожалению, некоторым господам все эти примеры не помешают гнать пургу про резкое "покращення" и дальше. Хотя по сравнению с 2015-16 ситуация, естественно, несколько улучшилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
bugalter написав:freeze Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень.
А як вам таке?
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот. С 2014 г. банковский сектор покинули 94 банка, под гарантию попали почти два миллиона вкладов, объем выплат по которым приблизился к 88 млрд грн. Фонд же на момент начала банковского кризиса располагал 7,3 млрд грн, то есть без поддержки он бы не справился никак. Поддержку оказали Минфин и НБУ, в виде кредитов, конечно, причем проценты по этим кредитам колебались от 10 до 12,5% годовых и выше. ... Теперь же, когда страсти улеглись, а сектор очистился, оказалось, что долги Фонда превышают 77 млрд грн и будут расти, ведь процент набегает, а ресурсов для его погашения раньше срока — нет. По данным ФГВФЛ, на январь 2019-го общая сумма аккумулированных ним средств составила 14,3 млрд грн. В итоге Фонд, выплативший вкладчикам в 2014–2017 гг. почти 88 млрд грн, в течение 2025–2031 гг. должен будет выплатить еще 85 млрд грн процентов по кредитам, взятым для этого у Минфина, и вернуть сами кредиты, а это еще 59,5 млрд. Всего — 145 млрд грн", — отмечает обозреватель."
10/9/9 написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот.
а жена которая не может отдать долг мужу тоже банкрот?
Якщо жінка віддає борг половині багатоповерхівки, а для цього бере в борг у чоловіка. То щось тут не так: - чи чоловік рогоносець; - чи жінка к***а. Ну і інша половина багатоповерхівки, за чий рахунок увесь цей гріх, напевно також не в захваті від такого марнотратства.