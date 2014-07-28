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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1329133013311332>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:13

  Vitl написав:vitaliian
С прочисткой :D
Как знатоку бс поделюсь - вижу сползание ставок в нек банках, так что наше обсуждение неделю-две назад было полезным в плане действия.

на короткий период да, ставка 18% - уникальная,
по году некоторые банки по прежнему дают 18% годовых, правительство пылесосит много гривны, мелким банкам не хватает. Думаю в 2019 увидим 19-20%
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/Skarbnitsya-1.pdf
https://europrombank.kiev.ua
а ставки по валюте не растут, и домайданные 10% вспоминается как хорошие времена.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:30

  vitaliian написав:и домайданные 10%

у "гусар" 12% были чистыми, некоторые "предсмертные" 13-14 давали...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:52

  Vitl написав:
  vitaliian написав:
  Долярчик написав:... ну і на кінець місяця ще запиші(бо можу забути... - ремонт, як-не-як - "на носі")
27,01

что вы там за ремонт себе задумали, наверное хоромы, столько разговоров о нём...

Разговоров уже меньше в неск раз, раньше было больше. значит этапы потихоньку рассасываются :)

....просто реально "судний день" з ремонтом наближається :D
- а роботи - "купа"! - стадія" голі стіни" :shock: :D
....цього місяця маю стартанути :!:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 15:53

  Vitl написав:
  Долярчик написав:... я не спізнивсь?
- на 15.02.2019
27,27


на 14е
Февраль самый нестандартный месяц.До вскр включительно мало что изменится.А вот с пнд на вал рынке многие предсказывают задёрг.Поэтому каждый выбирает свой прогноз по своим критериям.

.... ну я як писав, то ще не встиг прочитати попередні сторінки...
... то ж так, рахуйте на 14 число
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:55

Поискал долги за ЖКХ за 2013.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в декабре 2013 г. по сравнению с ноябрем на 3,9% и на конец декабря 2013г. составила 12529,4 млн.грн., средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,9 месяца.

http://statistic.jkg-portal.com.ua/ru/statistic/splata-naselennjam-zhitlovo-komunalnih-poslug-za-2013-r-/
Т.о. при курсе на то время 7,993 в долларах получаем 12529,4:7,993 = 1,568 млрд. долл., т.е. задолженность на конец 2018 в долл. 2,008:1,568х100% = 128% и рост составил 28%. Причём рост произошёл в 2018, до этого долги снижались.
По той же ссылке:
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре 2013г. по сравнению с соответствующим периодом 2012г. уменьшились на 3,7% и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч) составляли 518,8 грн.

Т.о. ср. начисления выросли в 2292,8:518,8 = 4,42 раза (в гривне) или 82,81:64,91 = 1,28 раза в долл.
Зарплата за это же время ср. зарплата выросла в 10573:3619 = 2,92 раза (по данным https://index.minfin.com.ua/).

К сожалению, некоторым господам все эти примеры не помешают гнать пургу про резкое "покращення" и дальше. Хотя по сравнению с 2015-16 ситуация, естественно, несколько улучшилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:57

  bugalter написав:freeze Не мешайте В +Р "балдеть"от покращень. :)

А як вам таке?

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот. С 2014 г. банковский сектор покинули 94 банка, под гарантию попали почти два миллиона вкладов, объем выплат по которым приблизился к 88 млрд грн. Фонд же на момент начала банковского кризиса располагал 7,3 млрд грн, то есть без поддержки он бы не справился никак. Поддержку оказали Минфин и НБУ, в виде кредитов, конечно, причем проценты по этим кредитам колебались от 10 до 12,5% годовых и выше.
...
Теперь же, когда страсти улеглись, а сектор очистился, оказалось, что долги Фонда превышают 77 млрд грн и будут расти, ведь процент набегает, а ресурсов для его погашения раньше срока — нет. По данным ФГВФЛ, на январь 2019-го общая сумма аккумулированных ним средств составила 14,3 млрд грн. В итоге Фонд, выплативший вкладчикам в 2014–2017 гг. почти 88 млрд грн, в течение 2025–2031 гг. должен будет выплатить еще 85 млрд грн процентов по кредитам, взятым для этого у Минфина, и вернуть сами кредиты, а это еще 59,5 млрд. Всего — 145 млрд грн", — отмечает обозреватель."

https://zn.ua/ECONOMICS/fond-garantirov ... 7618_.html

https://zn.ua/internal/garantirovannaya ... 7638_.html
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  10/9/9 написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот.
а жена которая не может отдать долг мужу тоже банкрот?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:10

  vitaliian написав:
  10/9/9 написав:Фонд гарантирования вкладов физических лиц — банкрот.
а жена которая не может отдать долг мужу тоже банкрот?

Якщо жінка віддає борг половині багатоповерхівки, а для цього бере в борг у чоловіка. То щось тут не так:
- чи чоловік рогоносець;
- чи жінка к***а.
Ну і інша половина багатоповерхівки, за чий рахунок увесь цей гріх, напевно також не в захваті від такого марнотратства.
:lol:
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:30

ЛАД:
Так дехто вже обіцяє СПИСАТИ ВСІ БОРГИ ЗА ЖКХ! Законопроект підготували!
https://etcetera.media/zhkh-medvedchuk- ... n_get_more
І ті, хто не платив, і далі не будуть платити, тому що навіщо, якщо все спишуть? Ну і потенційний електорат чималенький.
Тому зараз почнуть розхитувати і рвати на шматки у всі боки.
Якщо шо, відпрацьовано венесуельський сценарій - самопроголошення в.о. президента і фактично військовий переворот, не дай БОГ звичайно.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:38

  10/9/9 написав:ЛАД:
Так дехто вже обіцяє СПИСАТИ ВСІ БОРГИ ЗА ЖКХ! Законопроект підготували!
https://etcetera.media/zhkh-medvedchuk- ... n_get_more
І ті, хто не платив, і далі не будуть платити, тому що навіщо, якщо все спишуть? Ну і потенційний електорат чималенький.
Тому зараз почнуть розхитувати і рвати на шматки у всі боки.
Якщо шо, відпрацьовано венесуельський сценарій - самопроголошення президентом і фактично військовий переворот, не дай БОГ звичайно.


Победивший президент Грузии обещал перед выборами списать всю кредитную задолженность в пределах какой-то суммы, это коснулось, если не ошибаюсь около 600 тысяч их избирателей, почти большинства с учетом семей. И она выиграла выборы.
На самом деле 2 миллиарда долларов задолженности списать, чтобы стать президентом, в масштабах и возможностях нашей огромной страны, это абсолютная реальность.
freeze
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