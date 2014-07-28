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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47
10/9/9 написав: Vitl написав:
Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.
Ну тоді коригую прогноз, на 14/02/19 - 27,19
.
Ещё две недели до срока итогов, но даже за вчерашний день анализ ситуации показал, что накопились факторы увеличивающие вероятность роста доллара.Пусть и не значительного, но ты и на 29 коп поднял прогноз.Да и многие, смотрю, не спешат, т к наш опыт уже показал, что лучше иметь все данные для прогноза.Я конечно как Чай не буду завтра ждать до 23_59
Но и спешить не буду.Кто смотрит, тот видит, что налик сегодня копеек на 5 поднялся.Кстати, переживаю за Чая, он должен был уехать на концерт, как бы не забыл проголосовать, это серьёзный соперник в конкурсе, не хотелось бы у него выигрывать путём штрафа за пропуск
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:51
vitaliian
Думаю в 2019 увидим 19-20%
На два года и сейчас есть 19.Тоже думаю, что прийдём к повышению.Но вопрос - за счёт чего.Мой ответ - за счёт подставы.Потенциальные банкроты будут набирать денег под высокий процент и выводить.А фгвфл потом разруливать ситуацию.И как обычно не всегда успешно.С осени я категорически не игрец в гривню
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:53
чик написав: vitaliian написав:
и домайданные 10%
у "гусар" 12% были чистыми, некоторые "предсмертные" 13-14 давали...
Имел как то ещё в Дельте двухнедельный лонгирующийся депо в евро под 14%.Срок - ставка - налога тогда не было.А говорят, что жить стало лучше, обманывают наверное
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:54
в июле
Vitl написав:
С осени я категорически не игрец в гривню
надо выходить в $ а с февраля можно опять в гривну. Как ни крути страна аграрная от посевной аграриям никуда не деться, а без аграриев играть на повышение против сезонного тренда сложновато. Строительство активизируется тоже весной, тем тоже нужна гривна.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:18
vitaliian написав:
в июле
Vitl написав:
С осени я категорически не игрец в гривню
надо выходить в $ а с февраля можно опять в гривну. Как ни крути страна аграрная от посевной аграриям никуда не деться, а без аграриев играть на повышение против сезонного тренда сложновато. Строительство активизируется тоже весной, тем тоже нужна гривна.
Я бы не стал так точно прогнозировать, потому, что не исключаю, резкое изменение ситуации.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:19
Vitl написав:
Я бы не стал так точно прогнозировать, потому, что не исключаю, резкое изменение ситуации.
форс-мажоры или плановое?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:31
Vitl написав:
Я конечно как Чай не буду завтра ждать до 23_59
Но и спешить не буду.Кто смотрит, тот видит, что налик сегодня копеек на 5 поднялся.Кстати, переживаю за Чая, он должен был уехать на концерт
, как бы не забыл проголосовать, это серьёзный соперник в конкурсе, не хотелось бы у него выигрывать путём штрафа за пропуск
Добрий день.
Нікуди сьогодні не мав їхати.
Проголосувати не забув - пам"ятка в мобілі стоїть.
Голосуватиму завтра.Вже писав,що маю свою тактику.За підсумками 2 етапу завдяки своїй тактиці перемістився з 7 місце на 3.Тоді я орієнтувався на 6 учасників,які були вище по рейтингу.З усіх тих шести учасників я дав найкращий прогноз.
Зара чекатиму прогнози від двох учасників,які вище мене - Алекса2007 і Фейслеса.
На тих,хто нижче,не орієнтуватимусь.
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