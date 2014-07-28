Додано: Суб 02 лют, 2019 18:47

10/9/9 написав: Vitl написав: Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься. Коллеги, если никто не высказывает возражений по предложениям к голосовалке, то будем считать утверждёнными.Надеюсь, завтра все проголосуют.Тут интересно кто поверит в какую сторону, а ведь всё может статься.

Ну тоді коригую прогноз, на 14/02/19 - 27,19. Ну тоді коригую прогноз, на

Ещё две недели до срока итогов, но даже за вчерашний день анализ ситуации показал, что накопились факторы увеличивающие вероятность роста доллара.Пусть и не значительного, но ты и на 29 коп поднял прогноз.Да и многие, смотрю, не спешат, т к наш опыт уже показал, что лучше иметь все данные для прогноза.Я конечно как Чай не буду завтра ждать до 23_59Но и спешить не буду.Кто смотрит, тот видит, что налик сегодня копеек на 5 поднялся.Кстати, переживаю за Чая, он должен был уехать на концерт, как бы не забыл проголосовать, это серьёзный соперник в конкурсе, не хотелось бы у него выигрывать путём штрафа за пропуск