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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1331133213331334>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:17

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Я бы не стал так точно прогнозировать, потому, что не исключаю, резкое изменение ситуации.
форс-мажоры или плановое?

Считаю, что создадутся очень подходящие условия для очередной перезагрузки.От неё ничего хорошего ждать не прийдётся, богатые или станут ещё богаче или даже немного обеднеют, а бедные однозначно станут ещё беднее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:19

  Vitl написав:Считаю, что создадутся очень подходящие условия для очередной перезагрузки.От неё ничего хорошего ждать не прийдётся, богатые или станут ещё богаче или даже немного обеднеют, а бедные однозначно станут ещё беднее.

казино не может быть в убытке, кто-то выиграет а большинство оставят свои деньги дядям.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:21

tea


Але ж минулого туру виграв Vitl, який в першому турі був 18-м. То чи не доцільніше тепер орієнтуватись на того учасника, який наразі на 18-му місці? :roll:

А навіщо? :mrgreen: На Вітла нехай орієнтується ті,хто займають почесні 19 і нижче місця. :mrgreen:

Ты не внимательно прочёл.Он предлагает ориентироваться не на меня, а на участника с 18м местом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:27

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Считаю, что создадутся очень подходящие условия для очередной перезагрузки.От неё ничего хорошего ждать не прийдётся, богатые или станут ещё богаче или даже немного обеднеют, а бедные однозначно станут ещё беднее.

казино не может быть в убытке, кто-то выиграет а большинство оставят свои деньги дядям.

Яе знаю кого или что ты им вв, но я им вв возможный обвал фин системы и части экономики, возможную полит и военную борьбу.Временной цикл к этому созрел + накопившиеся перекосы.разрешить это можно только перезагрузкой.Если проще, сейчас коммуналка уже непосильна многим, а она составляет половину или треть от себестоимости.Проезд как обсуждали в трамвае точно так же дорог, но не покрывает себестоимость, и вообще почти всё остальное.Что сейчас делается для исправления ситуации...Постепенно увеличивается стоимость и внедряется компенсация в виде субсидии и др льгот.Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку.Но так продолжаться долго не может, это перекос.Исправить его можно, если не нести ответственность за его создание.Вот почему смена власти очень хорошо подходит для этого, плюс возможные мировые потрясения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:34

  tea написав:Єдиний дискусійний момент у мене по правилах такий. :|
Минулого разу один з двадцяти з хвостиком форумчан попросив продовжити голосування з 18.00 до 24.00.Вітл пішов йому назустріч,а він взяв і проголосував до 18.00.Питання - а навіщо тоді просити?
Зате тепер я і Алекс2007 чекатимемо 23.59,щоб дати свої прогнози :evil: .

Согласен, что ожидание позднего времени неудобно.Но зато удобно большинству, чтобы не следить за временем, зная что в течение дня в любое время можно дать прогноз.И вообще очень сомневаюсь в оправданности тактики выжидания конкурента.Прошедший этап это подтвердил.Но дело личное каждого.До 24 часов предложил один участник. а за выступили несколько, поэтому как положено было принято большинством участвовавших в обсуждении.По другому ж никак нельзя, мы тут все равны, тут нет так называемой администрации, мы опираемся на честность, логику, уважение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:51

  10/9/9 написав:ЛАД:
Так дехто вже обіцяє СПИСАТИ ВСІ БОРГИ ЗА ЖКХ! Законопроект підготували!
https://etcetera.media/zhkh-medvedchuk- ... n_get_more
І ті, хто не платив, і далі не будуть платити, тому що навіщо, якщо все спишуть? Ну і потенційний електорат чималенький.
Тому зараз почнуть розхитувати і рвати на шматки у всі боки.
Якщо шо, відпрацьовано венесуельський сценарій - самопроголошення в.о. президента і фактично військовий переворот, не дай БОГ звичайно.

1. "Обещать - не значит жениться". :)
2. Для венесуэльского сценария этого маловато.

freeze
На самом деле 2 миллиарда долларов задолженности списать, чтобы стать президентом, в масштабах и возможностях нашей огромной страны, это абсолютная реальность.

А как на это посмотрят "наши друзья" из МВФ, ЕС, ВБ?
И что они нам покажут в ответ на следующие порции займов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 20:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку.
с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:05

  ЛАД написав:А как на это посмотрят "наши друзья" из МВФ, ЕС, ВБ?
И что они нам покажут в ответ на следующие порции займов?


Для этого мистер Фикс должен иметь план дальнейших действий.
Но надо еще здраво понимать, что масштабам нашей большой страны займ от МВФ в миллиард долларов - это реальные копейки. А для МВФ - это вообще по ценности кусочек сахара, который дрессировщик дает животному, для того чтобы выполнялись определенные действия.
Поэтому теоретически списать два миллиарда задолженностей легче легкого, вопрос, что дальше, какие цели будут преследоваться от этого действия.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 02 лют, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку.
с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле? Если нет, какой в ней смысл и для кого? В очередной раз поднять ещё все цены в 2 раза?

Ни один актив не может дорожать бесконечно, даже коммуналка.

Верно.
Люди начнут отказываться от этих услуг, искать альтернативу, сильно экономить. Тогда поставщики будут вынуждены снизить цены.

Но от коммун. услуг отказаться невозможно. Ни от тепла, ни от канализации, ни от воды в многокв. доме не откажешься. :)

Сейчас подобное наблюдается по мясу курицы, причём колбаса из куринного мяса особо не дешевеет (поставщики ждут когда люди со средней зарплатой 10к придут и раскупят), а курица уже стала существенно дешевле (эти поставщики поняли что никогда).

Простите, не заметил. А вот резкое подорож. индейки вижу.

Я всю жизнь работал на производствах и хорошо представляю как снижение объемов влияет на себестоимость (она растёт). Выгоднее 50% готовой продукции продать "в ноль" а на остальных заработать маржу 20%, чем снизить производство вдвое с повышением маржи на те же 20%. Сократить объёмы просто, сократить затраты сложнее. Вы не можете оставить половину бухгалтера (если он один). Вы не сможете отказаться от половины склада, производственных помещений, оборудования и т.д. То есть многие затраты кратны некоторой единице и уменьшить их невозможно.

Верно.

С этим рано или поздно столкнутся все кто чрезмерно задрал цены. Поэтому в страшилки что "скоро опять всё подорожает" я не верю.

Ваше право. Но в условиях естественных монополий изложенная Вами выше аргументация не работает.
В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите? :mrgreen:

P.s. "Перезагрузка" позволит свалить вину на "попередныкив". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лют, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:13

  vitaliian написав:
  Vitl написав:Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку.
с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле? Если нет, какой в ней смысл и для кого? В очередной раз поднять ещё все цены в 2 раза?

Ни один актив не может дорожать бесконечно, даже коммуналка. Люди начнут отказываться от этих услуг и поставщики будут вынуждены снизить цены. Сейчас подобное наблюдается по мясу курицы, причём колбаса из куринного мяса не дешевеет, а курица уже стала существенно дешевле. Я всю жизнь работал на производствах и хорошо представляю как снижение объемов влияет на себестоимость (она растёт). Выгоднее 50% готовой продукции продать "в ноль" а на остальных заработать 20%, чем снизить производство вдвое с повышением маржи на 20%. С этим рано или поздно столкнутся все кто чрезмерно задрал цены. Поэтому в страшилки что скоро опять всё подорожает я не верю. Значит с рынка уйдут десятки производств, потому что содержать завод и производить 3 литра сока бессмысленно, для прибыльной деятельности нужны объёмы продаж.


В чём то ты прав.Но я не об этом.Я не знаю как пройдёт процесс перезагрузки.Я не знаю как выровнять ситуацию, иначе был бы одним из многих кандидатов... :D Я им ввиду. что перезагрузка может оказаться настолько непопулярной. что просто будет начхать на последствия.Говоря прямо - цены будут рыночные, кто не сможет жить просто вымрут.Всем объяснят, что по другому не получается, что все предыдущие довели до этого.Примерно так.Я не исключаю, что всё таки будут где то как то какие то льготы конечно, но крайне урезанные.Почему я и назвал это перезагрузкой.Да, чревато это социальными беспорядками, но что ж поделать, переживём и это.
ПС то что ты написал о производстве очень спорно.Я в этом не разбираюсь, но напишу то, что видят мои глаза - цены не падают, тебе показалось. просто есть дельта цен, куропродукты от нашей рябы очень дорогие, другие есть и дешевле, но это не означает падения цены.А регуляция процесса на мой взгляд пока не происходит. т к результат я вижу в том, что нераскупленный товар лежит на отдельных полках с ярлыками уценка , и это уже повсеместно.т е мы достигли уже и в гастрономии несоответствия.Т о оно практически во всём - транспорт, коммуналка. гастрономия, медицина и фармакология, в недвиге недавно обсуждали стоимость установки двери 1500 грн - за что :?: :!: Кароче - довыпендривались и с инфляцией и с заробитчанами и с реформами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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