Считаю, что создадутся очень подходящие условия для очередной перезагрузки.От неё ничего хорошего ждать не прийдётся, богатые или станут ещё богаче или даже немного обеднеют, а бедные однозначно станут ещё беднее.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:17
Считаю, что создадутся очень подходящие условия для очередной перезагрузки.От неё ничего хорошего ждать не прийдётся, богатые или станут ещё богаче или даже немного обеднеют, а бедные однозначно станут ещё беднее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:19
казино не может быть в убытке, кто-то выиграет а большинство оставят свои деньги дядям.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:21
tea
Але ж минулого туру виграв Vitl, який в першому турі був 18-м. То чи не доцільніше тепер орієнтуватись на того учасника, який наразі на 18-му місці?
А навіщо? На Вітла нехай орієнтується ті,хто займають почесні 19 і нижче місця.
Ты не внимательно прочёл.Он предлагает ориентироваться не на меня, а на участника с 18м местом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:27
Яе знаю кого или что ты им вв, но я им вв возможный обвал фин системы и части экономики, возможную полит и военную борьбу.Временной цикл к этому созрел + накопившиеся перекосы.разрешить это можно только перезагрузкой.Если проще, сейчас коммуналка уже непосильна многим, а она составляет половину или треть от себестоимости.Проезд как обсуждали в трамвае точно так же дорог, но не покрывает себестоимость, и вообще почти всё остальное.Что сейчас делается для исправления ситуации...Постепенно увеличивается стоимость и внедряется компенсация в виде субсидии и др льгот.Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку.Но так продолжаться долго не может, это перекос.Исправить его можно, если не нести ответственность за его создание.Вот почему смена власти очень хорошо подходит для этого, плюс возможные мировые потрясения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:34
Согласен, что ожидание позднего времени неудобно.Но зато удобно большинству, чтобы не следить за временем, зная что в течение дня в любое время можно дать прогноз.И вообще очень сомневаюсь в оправданности тактики выжидания конкурента.Прошедший этап это подтвердил.Но дело личное каждого.До 24 часов предложил один участник. а за выступили несколько, поэтому как положено было принято большинством участвовавших в обсуждении.По другому ж никак нельзя, мы тут все равны, тут нет так называемой администрации, мы опираемся на честность, логику, уважение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:51
1. "Обещать - не значит жениться".
2. Для венесуэльского сценария этого маловато.
freeze
А как на это посмотрят "наши друзья" из МВФ, ЕС, ВБ?
И что они нам покажут в ответ на следующие порции займов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 20:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:05
Для этого мистер Фикс должен иметь план дальнейших действий.
Но надо еще здраво понимать, что масштабам нашей большой страны займ от МВФ в миллиард долларов - это реальные копейки. А для МВФ - это вообще по ценности кусочек сахара, который дрессировщик дает животному, для того чтобы выполнялись определенные действия.
Поэтому теоретически списать два миллиарда задолженностей легче легкого, вопрос, что дальше, какие цели будут преследоваться от этого действия.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 02 лют, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:12
Верно.
Но от коммун. услуг отказаться невозможно. Ни от тепла, ни от канализации, ни от воды в многокв. доме не откажешься.
Простите, не заметил. А вот резкое подорож. индейки вижу.
Верно.
Ваше право. Но в условиях естественных монополий изложенная Вами выше аргументация не работает.
В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите?
P.s. "Перезагрузка" позволит свалить вину на "попередныкив".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лют, 2019 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:13
В чём то ты прав.Но я не об этом.Я не знаю как пройдёт процесс перезагрузки.Я не знаю как выровнять ситуацию, иначе был бы одним из многих кандидатов... Я им ввиду. что перезагрузка может оказаться настолько непопулярной. что просто будет начхать на последствия.Говоря прямо - цены будут рыночные, кто не сможет жить просто вымрут.Всем объяснят, что по другому не получается, что все предыдущие довели до этого.Примерно так.Я не исключаю, что всё таки будут где то как то какие то льготы конечно, но крайне урезанные.Почему я и назвал это перезагрузкой.Да, чревато это социальными беспорядками, но что ж поделать, переживём и это.
ПС то что ты написал о производстве очень спорно.Я в этом не разбираюсь, но напишу то, что видят мои глаза - цены не падают, тебе показалось. просто есть дельта цен, куропродукты от нашей рябы очень дорогие, другие есть и дешевле, но это не означает падения цены.А регуляция процесса на мой взгляд пока не происходит. т к результат я вижу в том, что нераскупленный товар лежит на отдельных полках с ярлыками уценка , и это уже повсеместно.т е мы достигли уже и в гастрономии несоответствия.Т о оно практически во всём - транспорт, коммуналка. гастрономия, медицина и фармакология, в недвиге недавно обсуждали стоимость установки двери 1500 грн - за что Кароче - довыпендривались и с инфляцией и с заробитчанами и с реформами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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