Додано: Суб 02 лют, 2019 21:13

vitaliian написав: Vitl написав: Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку. Этот путь тупиковый, но временно сдерживает взрыв - перезагрузку. с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле? Если нет, какой в ней смысл и для кого? В очередной раз поднять ещё все цены в 2 раза?



Ни один актив не может дорожать бесконечно, даже коммуналка. Люди начнут отказываться от этих услуг и поставщики будут вынуждены снизить цены. Сейчас подобное наблюдается по мясу курицы, причём колбаса из куринного мяса не дешевеет, а курица уже стала существенно дешевле. Я всю жизнь работал на производствах и хорошо представляю как снижение объемов влияет на себестоимость (она растёт). Выгоднее 50% готовой продукции продать "в ноль" а на остальных заработать 20%, чем снизить производство вдвое с повышением маржи на 20%. С этим рано или поздно столкнутся все кто чрезмерно задрал цены. Поэтому в страшилки что скоро опять всё подорожает я не верю. Значит с рынка уйдут десятки производств, потому что содержать завод и производить 3 литра сока бессмысленно, для прибыльной деятельности нужны объёмы продаж. с этого момента поподробней, перезагрузка сделает коммуналку и проезд дешевле? Если нет, какой в ней смысл и для кого? В очередной раз поднять ещё все цены в 2 раза?Ни один актив не может дорожать бесконечно, даже коммуналка. Люди начнут отказываться от этих услуг и поставщики будут вынуждены снизить цены. Сейчас подобное наблюдается по мясу курицы, причём колбаса из куринного мяса не дешевеет, а курица уже стала существенно дешевле. Я всю жизнь работал на производствах и хорошо представляю как снижение объемов влияет на себестоимость (она растёт). Выгоднее 50% готовой продукции продать "в ноль" а на остальных заработать 20%, чем снизить производство вдвое с повышением маржи на 20%. С этим рано или поздно столкнутся все кто чрезмерно задрал цены. Поэтому в страшилки что скоро опять всё подорожает я не верю. Значит с рынка уйдут десятки производств, потому что содержать завод и производить 3 литра сока бессмысленно, для прибыльной деятельности нужны объёмы продаж.

В чём то ты прав.Но я не об этом.Я не знаю как пройдёт процесс перезагрузки.Я не знаю как выровнять ситуацию, иначе был бы одним из многих кандидатов...Я им ввиду. что перезагрузка может оказаться настолько непопулярной. что просто будет начхать на последствия.Говоря прямо - цены будут рыночные, кто не сможет жить просто вымрут.Всем объяснят, что по другому не получается, что все предыдущие довели до этого.Примерно так.Я не исключаю, что всё таки будут где то как то какие то льготы конечно, но крайне урезанные.Почему я и назвал это перезагрузкой.Да, чревато это социальными беспорядками, но что ж поделать, переживём и это.ПС то что ты написал о производстве очень спорно.Я в этом не разбираюсь, но напишу то, что видят мои глаза - цены не падают, тебе показалось. просто есть дельта цен, куропродукты от нашей рябы очень дорогие, другие есть и дешевле, но это не означает падения цены.А регуляция процесса на мой взгляд пока не происходит. т к результат я вижу в том, что нераскупленный товар лежит на отдельных полках с ярлыками уценка , и это уже повсеместно.т е мы достигли уже и в гастрономии несоответствия.Т о оно практически во всём - транспорт, коммуналка. гастрономия, медицина и фармакология, в недвиге недавно обсуждали стоимость установки двери 1500 грн - за чтоКароче - довыпендривались и с инфляцией и с заробитчанами и с реформами.