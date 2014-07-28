Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19

Т к на выходных мало что изменится дам прогноз - 27,09.Выше уже писали. что курсообразование хаотичное.Отдаю предпочтение сценарию вверх потом вниз и на 14е предполагаю прохождение моего уровня.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.