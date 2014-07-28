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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 13321333133413351336>
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:14

  ЛАД написав:В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите?


Не поднимут )))
Были бы поставки на Пари-матч, легко бы поставил определенную сумму на то, что не поднимут ))) На носу самые важные парламентские выборы, они важнее, чем президентские.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:.Говоря прямо - цены будут рыночные, кто не сможет жить просто вымрут
Если вымрут кто будет платить за коммуналку и всё остальное? Цены будут такие чтобы люди могли платить из последних сил, и ни на гривну выше.
  ЛАД написав:Но в условиях естественных монополий изложенная Вами выше аргументация не работает.

работает но с лагом по времени. Монополиям тоже нужны платежеспособные клиенты, а не безнадёжные должники. Грань между ними здесь в цене продукта. Банки уже понюхали, что такое безнадёжные долги и как они влияют на финансовое состояние заведения.
Но от коммун. услуг отказаться невозможно. Ни от тепла, ни от канализации, ни от воды в многокв. доме не откажешься

загуглите как жили в многоквартирных домах во время войны. Если станет вопрос жизни и смерти - откажутся. Будут топить буржуйками, ставить котельные на твердом топливе, уезжать в теплые страны, приглашать всех родственников под одну крышу. Это всё трэшевые варианты, скорее всего до них не дойдёт, тарифы будут высокими но подсилу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:18

  Vitl написав:
  tea написав:Єдиний дискусійний момент у мене по правилах такий. :|
Минулого разу один з двадцяти з хвостиком форумчан попросив продовжити голосування з 18.00 до 24.00.Вітл пішов йому назустріч,а він взяв і проголосував до 18.00.Питання - а навіщо тоді просити?
Зате тепер я і Алекс2007 чекатимемо 23.59,щоб дати свої прогнози :evil: .

Согласен, что ожидание позднего времени неудобно.
И вообще очень сомневаюсь в оправданности тактики выжидания конкурента.Прошедший этап это подтвердил.

То Вам так здається.
Минулого разу Алекс2007 проголосував в 23.5Х.Думаєте,що в нього не було часу раніше проголосувати?
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я. :mrgreen:
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19

  freeze написав:
  ЛАД написав:А как на это посмотрят "наши друзья" из МВФ, ЕС, ВБ?
И что они нам покажут в ответ на следующие порции займов?


Для этого мистер Фикс должен иметь план дальнейших действий.
Но надо еще здраво понимать, что масштабам нашей большой страны займ от МВФ в миллиард долларов - это реальные копейки.

Да, 1 млрд. это копейки, но в наших условиях - жизненно важные копейки, кот. помогают удержаться на грани и не свалиться в пике.

А для МВФ - это вообще по ценности кусочек сахара, который дрессировщик дает животному, для того чтобы выполнялись определенные действия.
Поэтому теоретически списать два миллиарда задолженностей легче легкого, вопрос, что дальше, какие цели будут преследоваться от этого действия.

Могу согласиться. Но что делает дрессировщик, если животное не выполняет команды? Лишает этого кусочка сахара, а вместо этого даёт кнута.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лют, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19

Т к на выходных мало что изменится дам прогноз - 27,09.Выше уже писали. что курсообразование хаотичное.Отдаю предпочтение сценарию вверх потом вниз и на 14е предполагаю прохождение моего уровня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:22

tea
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я. :mrgreen:
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.

Ваше дело, удачи независимо от времени.Я вон уже проголосовал и займу третье-четвёртое место скорее всего.Это моя тактика, я как то писал.У меня высокий уровень :) и я теперь ставлю себе задачи не 1е. а выборочно какое то другое попасть :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:24

прогноз на 15/02 27,70
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:29

  freeze написав:
  ЛАД написав:В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите?


Не поднимут )))

Впевнений,що піднімуть.
Це вже закладено в бюджеті.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:30

  tea написав:Минулого разу Алекс2007 проголосував в 23.5Х.Думаєте,що в нього не було часу раніше проголосувати?
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я. :mrgreen:
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.

Тоді це неправильні правила.
Тому що не всі мають можливість/бажання втикати в інтернет до 24.00. Але ті, хто проголосують в 23.59 матимуть перевагу: бачитимуть результати переважної більшості учасників.
В такому випадку, якщо є такі розумники, що чекають на 23.5х, пропоную обмежити кінцевий час голосування скажімо на 20.00 чи приміром 21.00.
8)
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:31

  Vitl написав:tea
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я. :mrgreen:
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.

Ваше дело, удачи независимо от времени.Я вон уже проголосовал

Правилами конкурсу дозволено змінювати прогноз до 24.00.
Тому Ви спокійно можете переголосувати.
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