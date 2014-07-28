Не поднимут )))
Были бы поставки на Пари-матч, легко бы поставил определенную сумму на то, что не поднимут ))) На носу самые важные парламентские выборы, они важнее, чем президентские.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:14
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
Если вымрут кто будет платить за коммуналку и всё остальное? Цены будут такие чтобы люди могли платить из последних сил, и ни на гривну выше.
работает но с лагом по времени. Монополиям тоже нужны платежеспособные клиенты, а не безнадёжные должники. Грань между ними здесь в цене продукта. Банки уже понюхали, что такое безнадёжные долги и как они влияют на финансовое состояние заведения.
загуглите как жили в многоквартирных домах во время войны. Если станет вопрос жизни и смерти - откажутся. Будут топить буржуйками, ставить котельные на твердом топливе, уезжать в теплые страны, приглашать всех родственников под одну крышу. Это всё трэшевые варианты, скорее всего до них не дойдёт, тарифы будут высокими но подсилу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 02 лют, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:18
То Вам так здається.
Минулого разу Алекс2007 проголосував в 23.5Х.Думаєте,що в нього не було часу раніше проголосувати?
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я.
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19
Да, 1 млрд. это копейки, но в наших условиях - жизненно важные копейки, кот. помогают удержаться на грани и не свалиться в пике.
Могу согласиться. Но что делает дрессировщик, если животное не выполняет команды? Лишает этого кусочка сахара, а вместо этого даёт кнута.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 02 лют, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:19
Т к на выходных мало что изменится дам прогноз - 27,09.Выше уже писали. что курсообразование хаотичное.Отдаю предпочтение сценарию вверх потом вниз и на 14е предполагаю прохождение моего уровня.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:22
tea
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я.
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.
Ваше дело, удачи независимо от времени.Я вон уже проголосовал и займу третье-четвёртое место скорее всего.Это моя тактика, я как то писал.У меня высокий уровень и я теперь ставлю себе задачи не 1е. а выборочно какое то другое попасть
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:24
прогноз на 15/02 27,70
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:29
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:30
Тоді це неправильні правила.
Тому що не всі мають можливість/бажання втикати в інтернет до 24.00. Але ті, хто проголосують в 23.59 матимуть перевагу: бачитимуть результати переважної більшості учасників.
В такому випадку, якщо є такі розумники, що чекають на 23.5х, пропоную обмежити кінцевий час голосування скажімо на 20.00 чи приміром 21.00.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:31
Правилами конкурсу дозволено змінювати прогноз до 24.00.
Тому Ви спокійно можете переголосувати.
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