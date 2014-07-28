Додано: Суб 02 лют, 2019 21:31

Если вымрут кто будет платить за коммуналку и всё остальное? Цены будут такие чтобы люди могли платить из последних сил, и ни на гривну выше.Опять ты пишешь то, что просто логично.Но это далеко от практической истины.Чьи последние силыесли в обществе бешеное расслоение.У кого то гривна последняя. а у кого то их миллионы.Бываю и при этом не платят под общий шумок, мол или за три года спишут или прижмут-заплачу.Слово вымрут не дословное.Оно означает, что люди перестанут лечиться, от их жилья будут отключены коммунуслуги, питаться будут самым некачественным и дешёвым.Сейчас кооперативный дом имеющий один общий лицевой счёт запросто могут вполне законно отключить от отопления или воды за долг.И пострадают те кто платит за тех кто не платит.и сделать ничего не смогут, разве заплатить за должников.Поэтому и популярно жильё. где этих проблем можно избежать.