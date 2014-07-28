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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:31
vitaliian
Если вымрут кто будет платить за коммуналку и всё остальное? Цены будут такие чтобы люди могли платить из последних сил, и ни на гривну выше.
Опять ты пишешь то, что просто логично.Но это далеко от практической истины.Чьи последние силы
если в обществе бешеное расслоение.У кого то гривна последняя. а у кого то их миллионы.Бываю и при этом не платят под общий шумок, мол или за три года спишут или прижмут-заплачу.Слово вымрут не дословное.Оно означает, что люди перестанут лечиться, от их жилья будут отключены коммунуслуги, питаться будут самым некачественным и дешёвым.Сейчас кооперативный дом имеющий один общий лицевой счёт запросто могут вполне законно отключить от отопления или воды за долг.И пострадают те кто платит за тех кто не платит.и сделать ничего не смогут, разве заплатить за должников.Поэтому и популярно жильё. где этих проблем можно избежать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:32
tea написав: freeze написав: ЛАД написав:
В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите?
Не поднимут )))
Впевнений,що піднімуть.
Це вже закладено в бюджеті.
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу то ли прощать долги, то ли у 20% населения отбирать их неликвидные халупы и думать что с ними делать, то ли снижать цену до адекватной. У нас наперёд не думают. Делают а потом смотрят, авось проканает.
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vitaliian
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:35
freeze написав: ЛАД написав:
В то, что с 1 мая поднимут цены на газ, выполняя Меморандум с МВФ, Вы тоже не верите?
Не поднимут )))
Были бы поставки на Пари-матч, легко бы поставил определенную сумму на то, что не поднимут ))) На носу самые важные парламентские выборы, они важнее, чем президентские.
Возможно, не с 1 мая, а позже.
В этот раз тоже не хотели поднимать, тянули до последнего, но ...
Не поднимут, не получат займов
дефолт.
Кто из кандидатов на это пойдёт?vitaliian
, полагаю, Вы читали в трамвае мою переписку с Сибаритом
. Я там писал о современной политике - рост зарплат с паралл. ростом цен, и чем это закончится.
Уже началась предвыборная кампания. Но все кандидаты говорят о коррупции, армии и т.п., и т.д. Об экономике молчат. Беда.
Правда, "некоторые товарищи" нам объяснят, что президент у нас за экономику "не отвечает".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:36
10/9/9 написав: tea написав:
Минулого разу Алекс2007 проголосував в 23.5Х.Думаєте,що в нього не було часу раніше проголосувати?
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я.
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.
Тоді це неправильні правила.
Тому що не всі мають можливість/бажання втикати в інтернет до 24.00. Але ті, хто проголосують в 23.59 матимуть перевагу: бачитимуть результати переважної більшості учасників.
В такому випадку, якщо є такі розумники, що чекають на 23.5х, пропоную обмежити кінцевий час голосування скажімо на 20.00 чи приміром 21.00.
Отож.
До цього голосування закінчувалось в 18.00.Як на мене - зручний час для всіх учасників.Для тих,хто може забути,є пам"ятка в мобілці.А з сучасними гаджетами можна давати прогноз в будь-якій точці України.
Але один форумчанин попросив продовжити до 24.00.При тому,що йому пішли назустріч,а він проголосував до 18.00.
А тепер всі,хто хоче боротись за перше місце,будуть чекати 23.5Х.
Нарешті форумчанам стала "доходити" незручність цього правила.
Але є як є,проїхали.
До 24.00,значить до 24.00.
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tea
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:37
10/9/9 написав: tea написав:
Минулого разу Алекс2007 проголосував в 23.5Х.Думаєте,що в нього не було часу раніше проголосувати?
Впевнений,що кількість тих,хто голосуватиме в останні хвилини буде збільшуватись.Завтра в 23.5Х проголосують щонайменше Алекс2007,Фейслес і я.
П.С.Правила є правила.Попросила людина - пішли назустріч.Нехай буде й так.
Тоді це неправильні правила.
Тому що не всі мають можливість/бажання втикати в інтернет до 24.00. Але ті, хто проголосують в 23.59 матимуть перевагу: бачитимуть результати переважної більшості учасників.
В такому випадку, якщо є такі розумники, що чекають на 23.5х, пропоную обмежити кінцевий час голосування скажімо на 20.00 чи приміром 21.00.
Та успокойся.Сам подумай, ведь результат не зависит от того кто за кем следил и подстраивал свой прогноз с какой то разницей.Пусть делают что хотят.Но ведь у нас были случаи когда кто то поздно добирался до компа и в попыхах давал прогноз.Мы запутаемся если будем менять время.Если время до конца суток, то это легко запомнить и не нужно подстраиваться.Ну и что если они там между собой начнут копейки двигать.Я ж написал, что прошедший этап показал несостоятельность.Шла борьба в диапазоне возле 27,90 а результат оказался 27,60.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:41
10/9/9 написав:
В такому випадку, якщо є такі розумники, що чекають на 23.5х
Є.
На цьому етапі Алекс2007,Фейслес і Чай.
Не виключаю,що ще хтось ляже спати завтра о 22.00,прокинеться о 23.50,щоб подивитись на результати інших і переголосувати.
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tea
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:43
Vitl написав:
что люди перестанут лечиться
смотрите почему медицину делают платной а среднее образование нет. Учителей не меньше чем врачей, помещений школ намного больше чем больниц. Помещения надо отапливать, ремонтировать, оплачивать коммуналку. Но о платном среднем образовании РЕЧЬ НЕ ИДЁТ.
Всё просто, когда болеешь - отдашь врачам последнее. А в платную школу 50% детей ходить не будет, придется сокращать школы, людей. А делать этого не хочется, там не плохо пилится бюджет, как и в больницах.
Грабят там где знают что заплатят, сейчас прощупывается где предел. Не представляю я платной медицины в райцентрах, там сразу можно закрывать половину больниц и увольнять персонал. Когда это увидят, примут какую-то медицинскую субсидию "для жителей сёл" или будут платные и бесплатные больницы. Потому что цель не в закрытии больниц, а в выкачке денег из людей. А там где качать нечего нечего и "реформировать".
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 02 лют, 2019 21:46, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:43
tea
А тепер всі,хто хоче боротись за перше місце,будуть чекати 23.5Х.
Все 24 участника борятся за 1е место.Не выдумывай что для этого нужно давать прогноз последним.Исключение может быть только оригинальные случаи. как я вот например задался целью в 3 или 4 место попасть.
У нас реально люди постоянно опаздывали. это сделано не для какого то одного участника.Это сделано чтобы не обижать этих людей и не иметь повода не засчитать им результат.Если они протормозят аж до следующего дня то думаю сами поймут и не обидятся за пропуск.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:48
vitaliian написав:
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу
Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:57
freeze написав:
Не пора ли уже чесать репу ? )))
видимо надеются, что средняя зарплата таки выше 10тыс. просто она прячется в конвертах, вот и хотят выдавить из неё неуплаченные налоги тарифами.
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