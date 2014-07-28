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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2019 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1333133413351336
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:05

  freeze написав:
  vitaliian написав:Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу


Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))

Возможно, надеются на то, что люди заплатят летом, когда платёжки будут ниже.
Ну и у нас так быстро репу чесать не начинают. :)
Тем более, сейчас "репы" заняты другими проблемами. Выборы, мать их!
Да и хороший повод для предвыборного словоблудия.

P.s. Vitl сегодня в ударе! Готов плюсовать практически каждый его пост!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:16

ЛАД

Спасибо :!:
Я уже подвыпил и пойду отдыхать :D
Уверен, что калибр 28,56 Вы уже сняли с вооружения :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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