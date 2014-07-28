freeze написав: vitaliian написав:
Я тоже думаю что поднимут, и не один раз. А когда перестанут платить тогда начнут чесать репу
Оплата 58 процентов - это еще платят, или можно интерпретировать как уже перестали платить ?
Не пора ли уже чесать репу ? )))
Возможно, надеются на то, что люди заплатят летом, когда платёжки будут ниже.
Ну и у нас так быстро репу чесать не начинают.
Тем более, сейчас "репы" заняты другими проблемами. Выборы, мать их!
Да и хороший повод для предвыборного словоблудия.
P.s. Vitl
сегодня в ударе! Готов плюсовать практически каждый его пост!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.